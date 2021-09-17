برباتوف: فان دي بيك يبدو تائها مع يونايتد.. هذا سبب إبرام صفقات لإرضاء الجماهير

الجمعة، 17 سبتمبر 2021 - 12:05

كتب : FilGoal

دوني فان دي بيك مانشستر يونايتد يانج بويز دوري أبطال أوروبا

يؤمن ديميتار برباتوف مهاجم مانشستر يونايتد السابق أن دوني فان دي بيك يبدوا تائها مع الشياطين الحُمر وأن مسيرته أصبحت معه على المحك.

دوني فان دي بيك

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

وتحدث برباتوف قائلا: "فان دي بيك يبدو تائها، والوقت بدأ ينفد منه لإنقاذ مسيرته في يونايتد".

وواصل "فان دي بيك بدأ أساسيا ضد يانج بويز وتم استبداله بين الشوطين، هذه هي قصته خلال فترته مع النادي حتى الآن".

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وأكمل المهاجم البلغاري "إن لعب فيتم استبداله، وإن شارك كبديل فيلعب لـ10 دقائق، هو لا يحصل أبدا على الفرصة للتأقلم وإظهار ما يمكن أن يفعله".

وأردف "الأمر لا يسير جيدا مع فان دي بيك، أشعر بالشفقة لأن يونايتد دفع مبلغا كبيرا من المال لضمه، لكن هذا ما يحدث عندما تبرم صفقات لإرضاء الجماهير فقط".

وأتم برباتوف حديثه "مازلت أتمنى أن يحصل فان دي بيك على فرصته ولكنها ستكون صعبة جدا له، والنادي قد يقرر تقليص خسائره إن استطاع".

اللاعب صاحب الـ24 عاما لعب 38 مباراة فقط مع مانشستر يونايتد خلال الموسم الماضي والجاري بمعدل دقائق وصل لـ1507 دقيقة.

أي أن اللاعب الهولندي تقريبا خاض 16.7 مباراة منذ الموسم الماضي فقط في كل البطولات.

وسجل فان دي بيك هدفا وصنع هدفين فقط مع مانشستر يونايتد.

مانشستر يونايتد فان دي بيك
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