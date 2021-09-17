لاعب ليفربول السابق: صلاح المختلف يتحسن أكثر فأكثر.. أرقام ستكون أعلى الموسم الحالي

الجمعة، 17 سبتمبر 2021 - 11:19

كتب : رامي جمال

ليفربول - ميلان - محمد صلاح

انهال لويس جارسيا لاعب ليفربول السابق بالمديح على محمد صلاح نجم الفريق الحالي بسبب الأداء الذي يقدمه رفقة الريدز.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

ويخوض صلاح صاحب الـ29 عاما موسمه الخامس مع ليفربول وسجل رابع أهدافه عبر كل البطولات في شباك ميلان في دوري أبطال أوروبا الأربعاء الماضي.

وتحدث لويس جارسيا لشبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية قائلا: "صلاح يصبح أكثر أهمية إنه يعرف أين يجب أن يكون، أعتقد أننا نرى صلاح مختلف في الوقت الحالي".

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وأوضح "أنت لا تراه يقوم بالركض لمسافة 50 ياردة ويراوغ اللاعبين ويسدد في أعلى الشباك".

وأكمل اللاعب الإسباني حديثه "الآن هو يتحرك حول منطقة الجزاء ويعرف نقاط قوته جيدا، لهذا أرقامه تتحسن وتصبح أفضل فأفضل".

وتابع "صلام يستخدم نقاط قوته حول منطقة الجزاء ومنطقة الست ياردات، كل مرة تجد الكرة فيها هناك تعرف أنه سيشكل خطورة، أعتقد أن أرقامه ستصبح أفضل خلال الموسم الجاري".

الخريطة الحرارية لتحركات محمد صلاح خلال الموسم الجاري والموسمين السابقين

وسجل صلاح 31 هدفا خلال الموسم الجاري عبر كل البطولات التي شارك فيها مع ليفربول، فيما يظل موسمه الأول مع النادي هو الأبرز حينما أحرز 44 هدفا.

وأعلن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بدء النادي إجراءات تجديد تعاقد صلاح الذي ينتهي بعد موسمين.

أهداف صلاح مع الأندية عبر كل المواسم

وعن ذلك الأمر قال لويس جارسيا: "عندما تحاول الحفاظ على أهم لاعبيك وتمدد ثقافتك معهم فأنت تعرف أنك ستمتلك فريقا قويا لأننا لا يجب أن ننسى أن هذا الفريق فاز بدوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي".

وأكمل "أغلب اللاعبين هنا مع الفريق وهو نفس الفريق الذ يفاز بالبطولات".

خريطة تظهر أماكن تمرير صلاح للكرة والمراوغات والتسديدات

ويؤمن لويس جارسيا أن ليفربول قادر على المنافسة على الألقاب خلال الموسم الجاري بشرط أن يقوم مدرب الفريق يورجن كلوب بعملية التدوير.

وأضاف "أهم شيء أن تقوم بالتدوير بين اللاعبين، كلوب يعرف جيدا كيف يقوم بذلك وكيف يجعلهم جميعا يركزون على المباريات".

وأتم لويس جارسيا حديثه "الموهبة متواجدة في الفريق ومرة أخرى أقولها كل اللاعبين الذين فازوا بالبطولات خلال العامين الأخيرين هنا لذا يستطيع الفريق المنافسة على كل البطولات".

صلاح ليفربول
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