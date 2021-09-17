ليكيب: من المرجح غياب مبابي عن مواجهة ليون للإصابة

الجمعة، 17 سبتمبر 2021 - 11:22

كتب : عمر خالد

مبابي

ذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان قد يغيب عن لقاء أولمبيك ليون يوم الأحد المقبل بسبب الإصابة.

كيليان مبابي

النادي : باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

وخرج مبابي مصابا من لقاء باريس سان جيرمان وكلوب بروج في دوري أبطال أوروبا في الدقيقة 50 من الشوط الثاني ضد كلوب بروج البلجيكي.

وأضافت ليكيب في تقريرها، أن مبابي يعاني من إصابة في قدمه اليسرى، حيث سيخضع للعديد من الفحوصات الطبية للوقوف على مداها ومدة الغياب عن الملاعب.

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وأشار التقرير الفرنسي إلى أن تعرض مبابي للكسر أو ما شابه جراء الإصابة هو أمر مستبعد.

من جانبه قال ماوريسيو بوكيتينو تعليقا على إصابة مهاجمه: "لا نعرف مدى خطورة الأمر، يجب أن توضح الاختبارات ذلك، لذا نأمل في تقديم تحديث في أقرب وقت ممكن".

يذكر أن باريس سان جيرمان تعادل مع كلوب بروج البلجيكي بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهما بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا، والتي شهدت المشاركة الأولى لليونيل ميسي مع فريقه الجديد في دوري الأبطال.

كيليان مبابي باريس سان جيرمان
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