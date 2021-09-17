فاروق جعفر: فوجئنا باستقالة أسامة نبيه.. ظروف الزمالك المادية صعبة

علّق فاروق جعفر المستشار الفني لإدارة الزمالك، على استقالة أسامة نبيه من منصبه كمدرب عام لفريق كرة القدم.

وقال جعفر عبر أون تايم سبورتس 2: "أسامة نبيه اعتذر عن عدم إكمال مهمته، وذلك كان مفاجأة لنا".

وأضاف: "مجلس الإدارة أعتقد أنه وافق على استقالته".

وأوضح: "حسين السيد موجود ليل نهار في ملف كرة القدم والنواحي المادية وغير مقصر، لكن ظروف النادي المالية صعبة".

وشدد: "ظروف النادي صعبة، واجتمعنا مع اللاعبين والجهاز الفني وتم الاتفاق على أن يحصل اللاعبين على مستحقاتهم بحلول أكتوبر".

وكشف: "مكافأة الفوز بالدوري هي المتأخر الوحيد، بينما حصل اللاعبون على مستحقات آخر 4 مباريات".

وتابع: "أسامة نبيه ربما يتحدث بلسان الجهاز الإداري بصفته المدرب العام، لكن هذه الأمور تحدث في كل الأندية".

وأضاف: "في هذا التوقيت من لديه انتماء يقف مع النادي، لكن أسامة نبيه محترم وله التحية والشغل على عمله النزيه، رحل برغبته ولم يجبره النادي، كنت أتمنى أن يستمر لخبرته وعلاقته المميزة باللاعبين".

وأتم: "ليس هناك أحد في الصورة لتعويضه، سنتحدث مع كارتيرون غدا".

وكان نبيه قد أعلن عبر FilGoal.com استقالته من منصب مدير الكرة في الزمالك بسبب ما وصفه بـ "غياب التقدير المادي والمعنوي".

وتحدث أسامة نبيه لـFilGoal.com قائلا: "صبرنا كثيرا من الجهاز الفني المصري على عدم تقدير إدارة الزمالك لنا رغم كل المشاكل التي تعرضنا لها منها صرف مستحقات الجهاز الأجنبي والمصري لا يحصل على أي شيء".

وواصل "صبرنا لتحقيق الإنجاز والفوز بالدوري لإسعاد جماهير الزمالك وتخطي المرحلة الصعبة التي مررنا بها".

وأكمل المدرب العام الأسبق لمنتخب مصر "استطعنا وضع تركيز اللاعبين في الملعب والفوز بلقب الدوري، لكن كل شخص له طاقة ليس من المعقول أن يكون هناك عدم تقدير لنا ماديا ومعنويا".

وأردف متسائلا "من المفترض أنه لنا مستحقات، كيف تنفق للاعبين والجهاز الأجنبي ونتجاهل الجهاز الفني المصري الذي هو شريك أساسي في الإنجاز الذي حدث؟".

وتابع أسامة نبيه حديثه "ومن الأساس النسب الموضوعة للجهاز المصري في اللائحة ضعيفة جدا تشعر كأنها إهانة، نعم نحب الزمالك لكن نادي الزمالك لا يرضى الإهانة لأبنائه".

وأكمل "أنا مدرب عام وكنت أحل مشاكل اللاعبين وفي المقابل يتم تصدير المشاكل لنا ولا أحد يتحدث معنا من الإدارة والتقدير المعنوي غير متواجد".

وأضاف "المشرف العام على الكرة لا يحل المشاكل وحينما يلجأ له أي لاعب يصدر المشكلة لنا، وعندما نسأله على مستحقاتنا يقول إن الأولى اللاعبين والجهاز الأجنبي ونحن آخر من يتم التفكير فيه ودائما هناك قلة تقدير لنا جميعا".

وتابع المدير الفني السابق لنادي زد "عندما أتيت للزمالك تمسكت بوجود عقد بيني وبين النادي حتى لو أردت الرحيل يعرف كل شخص حقه، ولأول مرة مدرب عام للزمالك يتم كتابة عقد له ووضعت شرط جزائي قدره شهرين لو أنا رحلت أدفعهم ولو العكس حدث وقرر الزمالك رحيلي يتحملهم النادي".

وكشف "اتخذت قرار الرحيل وغدا سأبلغ الإدارة بقراري وأعرض عليهم تسديد الشرط الجزائي بشرط أن تُخصم من مستحقاتي لدي النادي مع صرف باقي المستحقات الخاصة بي".

وأتم أسامة نبيه تصريحاته "وقبل نهاية الشهر يجب حل تلك المشكلة حتى يستطيع النادي توفيق أوضاعه ويبحث عن بديل لأنه للأسف لا أحد يساعد ويكفي الإهانة التي نتعرض لها".

وكان أسامة نبيه عاد للجهاز الفني للزمالك في الجهاز الفني لباتريس كارتيرون بعدما رحل عن منصبه كمدير فني لنادي زد.