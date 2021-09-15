أسامة نبيه لـ في الجول: سأرحل عن الزمالك.. لا وجود لتقدير مادي أو معنوي لنا

أعلن أسامة نبيه المدرب العام للزمالك اتخاذه قرار الرحيل عن النادي الأبيض بسبب عدم حصوله على مستحقاته المتأخرة وما وصفه بعدم التقدير المادي والمعنوي.

وتحدث أسامة نبيه لـFilGoal.com قائلا: "صبرنا كثيرا من الجهاز الفني المصري على عدم تقدير إدارة الزمالك لنا رغم كل المشاكل التي تعرضنا لها منها صرف مستحقات الجهاز الأجنبي والمصري لا يحصل على أي شيء".

وواصل "صبرنا لتحقيق الإنجاز والفوز بالدوري لإسعاد جماهير الزمالك وتخطي المرحلة الصعبة التي مررنا بها".

وأكمل المدرب العام الأسبق لمنتخب مصر "استطعنا وضع تركيز اللاعبين في الملعب والفوز بلقب الدوري، لكن كل شخص له طاقة ليس من المعقول أن يكون هناك عدم تقدير لنا ماديا ومعنويا".

وأردف متسائلا "من المفترض أنه لنا مستحقات، كيف تنفق للاعبين والجهاز الأجنبي ونتجاهل الجهاز الفني المصري الذي هو شريك أساسي في الإنجاز الذي حدث؟".

وتابع أسامة نبيه حديثه "ومن الأساس النسب الموضوعة للجهاز المصري في اللائحة ضعيفة جدا تشعر كأنها إهانة، نعم نحب الزمالك لكن نادي الزمالك لا يرضى الإهانة لأبنائه".

وأكمل "أنا مدرب عام وكنت أحل مشاكل اللاعبين وفي المقابل يتم تصدير المشاكل لنا ولا أحد يتحدث معنا من الإدارة والتقدير المعنوي غير متواجد".

وأضاف "المشرف العام على الكرة لا يحل المشاكل وحينما يلجأ له أي لاعب يصدر المشكلة لنا، وعندما نسأله على مستحقاتنا يقول إن الأولى اللاعبين والجهاز الأجنبي ونحن آخر من يتم التفكير فيه ودائما هناك قلة تقدير لنا جميعا".

وتابع المدير الفني السابق لنادي زد "عندما أتيت للزمالك تمسكت بوجود عقد بيني وبين النادي حتى لو أردت الرحيل يعرف كل شخص حقه، ولأول مرة مدرب عام للزمالك يتم كتابة عقد له ووضعت شرط جزائي قدره شهرين لو أنا رحلت أدفعهم ولو العكس حدث وقرر الزمالك رحيلي يتحملهم النادي".

وكشف "اتخذت قرار الرحيل وغدا سأبلغ الإدارة بقراري وأعرض عليهم تسديد الشرط الجزائي بشرط أن تُخصم من مستحقاتي لدي النادي مع صرف باقي المستحقات الخاصة بي".

وأتم أسامة نبيه تصريحاته "وقبل نهاية الشهر يجب حل تلك المشكلة حتى يستطيع النادي توفيق أوضاعه ويبحث عن بديل لأنه للأسف لا أحد يساعد ويكفي الإهانة التي نتعرض لها".

وكان أسامة نبيه عاد للجهاز الفني للزمالك في الجهاز الفني لباتريس كارتيرون بعدما رحل عن منصبه كمدير فني لنادي زد.

وتوج الزمالك خلال الموسم الجاري بلقب الدوري تحت إمرة الجهاز الفني ويستعد حاليا لملاقاة أسوان في نصف نهائي كأس مصر.