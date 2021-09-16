مصدر باتحاد الكرة لـ في الجول يوضح حقيقة وقف قيد الزمالك بقرار فيفا

نفى مصدر مسؤول في الاتحاد المصري لكرة القدم، إيقاف القيد المحلي للزمالك بقرار من فيفا.

وصرّح المصدر لـ FilGoal.com: "ما يتردد بشأن إيقاف الزمالك عن القيد كلام غير صحيح".

وشدد: "لا يوجد أي قرار من فيفا بمنع الزمالك من القيد".

وأكمل: "قرار إيقاف إصدار الكارنيهات الخاصة بالمشاركة في المباريات هو قرار محلي صرف من اتحاد الكرة بسبب تراكم الديون بأرقام كبيرة".

وأكد: "لا شأن بذلك من قريب أو بعيد بـ فيفا".

"الزمالك سدد خلال الساعات الماضية 11 مليون جنيه من مجموع ديونه المستحقة لدى اتحاد الكرة".

وكانت أنباء ترددت عن إيقاف الزمالك عن القيد المحلي بواسطة فيفا بسبب القضايا الدولية المرفوعة ضده والمستحقات المتأخرة للاعبين سابقين.

وكان مصدر من الجبلاية قد أوضح لـ FilGoal.com قبل أيام سبب عدم استخراج كارنيهات للزمالك.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "لم نصدر كارنيهات لاعبي الزمالك عندما قام النادي بقيد القائمة الأولى بسبب المديونيات الموجودة على النادي لصالح اتحاد الكرة".

وشدد "عدم إصدار الكارنيهات لا يعني عدم قيد اللاعبين، ولكن لا يمكن المشاركة في المباريات بدونها. هذا أيضا لا يعني أن لاعبي الزمالك أصبحوا أحرارا في الانتقال لنوادي أخرى مثلما أشيع".

وأوضح "الزمالك مديون لاتحاد الكرة بحوالي 50 مليون جنيه. تلك المديونية مقسمة بين رسوم تسجيل العقود والغرامات والمسحات التي أجراها النادي على حساب اتحاد الكرة، وبدلات الحكام. تلك المديونية متراكمة منذ سنوات على النادي".

وأتم "من المنتظر أن يدفع الزمالك مبلغا مقدما من الغرامة لاستخراج كارنيهات اللاعبين، مع جدولة بقية الغرامة وإبلاغ اتحاد الكرة بمواعيد السداد".

وفاز الزمالك بلقب الدوري الموسم الماضي بـ 80 نقطة، بفارق 4 نقاط عن الأهلي.