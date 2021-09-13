مصدر بـ اتحاد الكرة لـ في الجول: لم نصدر كارنيهات الزمالك بسبب المديونية.. هذا لا يعني عدم قيد اللاعبين

كشف مصدر باتحاد الكرة المصري، عن الإجراء الذي اتخذه بحق نادي الزمالك بسبب المديونية الواقعة عليه لصالح الجبلاية، فيما يخص قيد اللاعبين في القائمة الأولى.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "لم نصدر كارنيهات لاعبي الزمالك عندما قام النادي بقيد القائمة الأولى بسبب المديونيات الموجودة على النادي لصالح اتحاد الكرة".

وشدد "عدم إصدار الكارنيهات لا يعني عدم قيد اللاعبين، ولكن لا يمكن المشاركة في المباريات بدونها. هذا أيضا لا يعني أن لاعبي الزمالك أصبحوا أحرارا في الانتقال لنوادي أخرى مثلما أشيع".

وأوضح "الزمالك مديون لاتحاد الكرة بحوالي 50 مليون جنيه. تلك المديونية مقسمة بين رسوم تسجيل العقود والغرامات والمسحات التي أجراها النادي على حساب اتحاد الكرة، وبدلات الحكام. تلك المديونية متراكمة منذ سنوات على النادي".

وأتم "من المنتظر أن يدفع الزمالك مبلغا مقدما من الغرامة لاستخراج كارنيهات اللاعبين، مع جدولة بقية الغرامة وإبلاغ اتحاد الكرة بمواعيد السداد".

وفاز الزمالك بلقب الدوري الموسم الماضي بـ 80 نقطة، بفارق 4 نقاط عن الأهلي.