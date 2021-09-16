نادر شوقي لـ في الجول: محمد محمود جاهز 100% واستبعاده وجهة نظر فنية

الخميس، 16 سبتمبر 2021 - 22:53

كتب : أحمد الخولي

محمد محمود - الأهلي

أوضح نادر شوقي وكيل محمد محمود لاعب الأهلي، أن موكله لا يعاني من أي إصابة وأنه جاهز تماما للمشاركة.

وغاب محمد محمود عن قائمة الأهلي التي ضمت 27 لاعبا للسفر إلى الإسكندرية لمواجهة طلائع الجيش في كأس السوبر المصري يوم الثلاثاء المقبل.

وصرّح نادر شوقي لـ FilGoal.com: "محمد محمود سليم بنسبة 100% وجاهز للمشاركة".

أخبار متعلقة
قائمة الأهلي للسوبر – ظهور ميكيسوني وحسام حسن وعبد القادر أمام الطلائع

وتابع: "اللاعب لا يعاني من أي شيء، والكل رأى ما قدمه في المباراة الودية التي شارك بها وتألقه كان حديث الجميع".

وأشار: "كان يتمنى التواجد في قائمة السوبر مع بقية زملائه، لكن المدرب موسيماني استبعده لوجهة نظر فنية".

وأتم: "هو لا يفكر في الخروج معارا أبدا ومستمر مع الأهلي هذا الموسم".

محمود (23 عاما) انضم إلى الأهلي قادما من وادي دجلة في يناير 2019، لكنه تعرض لإصابتين متتاليتين في الرباط الصليبي مما أبعده عن الملاعب لفترة طويلة.

محمد محمود في السوبر كأس السوبر المصري الأهلي
نرشح لكم
أخر الأخبار
ردا على مطالبته بزيادة الحضور.. رابطة سيتي لـ جوارديولا: التزم بالتدريب 8 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
يد – يحيى خالد يقهر هانسن.. وهاشم وزين يكملان انتصارات المصريين في دوري أبطال أوروبا 22 دقيقة | رياضات أخرى
مصدر باتحاد الكرة لـ في الجول يوضح حقيقة وقف قيد الزمالك بقرار فيفا 39 دقيقة | الدوري المصري
سواريز ليس وحده.. لعنة أوروبية تطارد هجوم أتلتيكو مدريد 51 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
اسكواش – سيطرة مصرية على نهائي السيدات والرجال في "سي آي بي" مصر المفتوحة 56 دقيقة | رياضات أخرى
سانتو يلعن حظه.. توتنام مهدد بمواجهة تشيلسي بدون 3 أجنحة ساعة | أوروبا
الدوري الأوروبي – جوتسه يفرض التعادل على سوسيداد.. وهدف سنغالي ينصر موناكو ساعة | أوروبا
جمعة: كيروس طلب حضور الجمهور.. صلاح تواصل معي وقد نضم مرموش ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة يد – الزمالك (28) - (27) الأهلي.. هدف قاتل يتوج الفارس الأبيض بالسوبر الإفريقي 2 خبر في الجول – الأهلي يعير 5 لاعبين إلى فيوتشر 3 شيكابالا: أريد قميص الأحمر المقطوع.. وسيف الدرع لم يفعل شيئا في لقطة الطرد 4 فاتح تريم لـ مصطفى محمد: لا أحد يريدك بهذا الأداء.. إذا لم تعد لمستواك ستعود لـ الزمالك
قد ينال إعجابك