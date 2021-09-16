نادر شوقي لـ في الجول: محمد محمود جاهز 100% واستبعاده وجهة نظر فنية

أوضح نادر شوقي وكيل محمد محمود لاعب الأهلي، أن موكله لا يعاني من أي إصابة وأنه جاهز تماما للمشاركة.

وغاب محمد محمود عن قائمة الأهلي التي ضمت 27 لاعبا للسفر إلى الإسكندرية لمواجهة طلائع الجيش في كأس السوبر المصري يوم الثلاثاء المقبل.

وصرّح نادر شوقي لـ FilGoal.com: "محمد محمود سليم بنسبة 100% وجاهز للمشاركة".

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وتابع: "اللاعب لا يعاني من أي شيء، والكل رأى ما قدمه في المباراة الودية التي شارك بها وتألقه كان حديث الجميع".

وأشار: "كان يتمنى التواجد في قائمة السوبر مع بقية زملائه، لكن المدرب موسيماني استبعده لوجهة نظر فنية".

وأتم: "هو لا يفكر في الخروج معارا أبدا ومستمر مع الأهلي هذا الموسم".

محمود (23 عاما) انضم إلى الأهلي قادما من وادي دجلة في يناير 2019، لكنه تعرض لإصابتين متتاليتين في الرباط الصليبي مما أبعده عن الملاعب لفترة طويلة.