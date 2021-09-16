المقاصة لـ في الجول: تم حل أزمة اللاعبين بشكل ودي.. وشكلنا لجنة لإدارة الكرة

الخميس، 16 سبتمبر 2021 - 22:24

كتب : حامد وجدي

مصر للمقاصة - بيان رسمي

أعلن عصام سراج مدير التعاقدات في مصر للمقاصة نهاية أزمة ناديه مع لاعبيه وشكواهم ضده بسبب عدم إعطائهم مستحقاتهم المتأخرة.

وكان هناك ثمانية لاعبين وهم هشام محمد وأحمد عبد العزيز "مودي" وعاصم سعيد وعماد فتحي وباولن فوافي وخالد أوتشو وشيملس بيكلي وأحمد مرشوح تقدموا بشكوى ضد النادي في الاتحادين المصري والدولي لوقف القيد للحصول على مستحقاتهم.

وقال عصام سراج لـFilGoal.com: "تم حل الأزمة بشكل ودي بعد اجتماع بين الإدارة واللاعبين".

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وبذلك يسدل مصر للمقاصة الستار على أزمة استمرت طيلة شهر ونصف.

وكشف عصام سراج في الوقت ذاته عن قرار مجلس إدارة مصر للمقاصة عن تشكيل لجنة للكرة لإدارة شؤونها.

وأوضح "وليد هويدي سيترأس اللجنة وبعضويتي أنا وكل من عمرو ويدي وخالد شيطا".

مصر للمقاصة في الدوري
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