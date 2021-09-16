مصطفى محمد: أحترم قرار المدرب وسأعود أقوى.. عدم انتقالي إلى فرنسا أعطاني الدافع

أبدى مصطفى محمد سعادته بالاستمرار في صفوف جالاتاسراي رغم فشل انتقاله إلى بوردو الفرنسي في سوق الانتقالات الصيفية.

مصطفى محمد خضع للكشف الطبي بالفعل في بوردو وكان قاب قوسين أو أدنى من الانتقال لصفوفه، لكن الصفقة لم تتم بعدما عجز جالاتاسراي عن شرائه بشكلٍ نهائي من الزمالك.

وقال مصطفى محمد عبر مشاركته في فوز فريقه التركي على لاتسيو: "كانت بداية صعبة أمام فريق كبير احترمناه كثيرا، وربنا كرمنا بهدف على قدر تعبنا".

وأضاف عبر بي إن سبورتس: "نعمل في المران على تصحيح الأخطاء التي نرتكبها حتى لا نكررها مرة أخرى".

وعن سبب عدم تسجيله أي هدف هذا الموسم خلافا للموسم الماضي: "الموسم الماضي كان ربنا موفقني، لكن هذا الموسم تعرضت لإصابتين متتاليتين ولكني سأعود أقوى".

وسُئل مصطفى عما إذا كان فشل انتقاله إلى بوردو قد أثّر عليه، فأجاب بالنفي: "ذلك لم يؤثر عليّ، بل أعطاني دافعا أقوى وجعلني أكثر تركيزا مع فريقي".

كما علّق على عدم مشاركته بشكل أساسي:"هذا قرار المدرب، أجتهد وأتعب في التدريبات وربنا هيكرمني".

وأتم: "أنا مرتاح في جالاتاسراي، إنه نادٍ كبير وأحب جماهيره وهم يحبونني".

وفاز جالاتا سراي على لاتسيو بهدف دون رد في الجولة الأولى من الدوري الأوروبي اليوم الخميس في ملعب ترك تيليكوم آرينا في إسطنبول ضمن منافسات المجموعة الخامسة.

جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق حارس لاتسيو ستراكوشا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 67 بعدما فشل في الإمساك بكرة مشتتة بشكل خاطئ من مدافعه ليسكنها الشباك بيده.

وشهدت المباراة مشاركة مصطفى محمد فيها في الدقيقة 90 بدلا من ألكسندر سيكالداو.

بذلك يتصدر جالاتا سراي المجموعة مبكرا بعدما تعادل طرفيها لوكوموتيف موسكو ومارسيليا إيجابيا بهدف لكل منهما.