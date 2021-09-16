هدف غريب ينصر جالاتا سراي على لاتسيو في مشاركة متأخرة جدا لـ مصطفى محمد
الخميس، 16 سبتمبر 2021 - 20:43
كتب : FilGoal
تسبب توماس ستراكوشا حارس مرمى لاتسيو في هزيمة فريقه بشكل مباشر أمام منافسه جالاتا سراي ليهدي النادي التركي ثلاث نقاط ثمينة.
مصطفى محمد
النادي : جالاتا سراي
وفاز جالاتا سراي على لاتسيو بهدف دون رد في الجولة الأولى من الدوري الأوروبي اليوم الخميس في ملعب ترك تيليكوم آرينا في إسطنبول ضمن منافسات المجموعة الخامسة.
جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق حارس لاتسيو ستراكوشا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 67 بعدما فشل في الإمساك بكرة مشتتة بشكل خاطئ من مدافعه ليسكنها الشباك بيده.
⚽️😃 لقطة طريفة بطلها حارس لاتسيو #الدوري_الأوروبي #UEL pic.twitter.com/4QHfZiPj4J— beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 16, 2021
وشهدت المباراة مشاركة مصطفى محمد فيها في الدقيقة 90 بدلا من ألكسندر سيكالداو.
بذلك يتصدر جالاتا سراي المجموعة مبكرا بعدما تعادل طرفيها لوكوموتيف موسكو ومارسيليا إيجابيا بهدف لكل منهما.