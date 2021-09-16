هدف غريب ينصر جالاتا سراي على لاتسيو في مشاركة متأخرة جدا لـ مصطفى محمد

الخميس، 16 سبتمبر 2021 - 20:43

كتب : FilGoal

لاعبو جالاتا سراي يحتفلون بهدف الفريق ضد لاتسيو

تسبب توماس ستراكوشا حارس مرمى لاتسيو في هزيمة فريقه بشكل مباشر أمام منافسه جالاتا سراي ليهدي النادي التركي ثلاث نقاط ثمينة.

وفاز جالاتا سراي على لاتسيو بهدف دون رد في الجولة الأولى من الدوري الأوروبي اليوم الخميس في ملعب ترك تيليكوم آرينا في إسطنبول ضمن منافسات المجموعة الخامسة.

جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق حارس لاتسيو ستراكوشا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 67 بعدما فشل في الإمساك بكرة مشتتة بشكل خاطئ من مدافعه ليسكنها الشباك بيده.

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وشهدت المباراة مشاركة مصطفى محمد فيها في الدقيقة 90 بدلا من ألكسندر سيكالداو.

بذلك يتصدر جالاتا سراي المجموعة مبكرا بعدما تعادل طرفيها لوكوموتيف موسكو ومارسيليا إيجابيا بهدف لكل منهما.

جالاتا سراي مصطفى محمد
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