خبر في الجول – الكشف عن قيمة أحقية الشراء في عقد إعارة صبحي إلى فاركو

الخميس، 16 سبتمبر 2021 - 21:33

كتب : مهاب التفاهني

محمد صبحي - مصر الأولمبي - جنوب إفريقيا

يحتوي عقد إعارة محمد صبحي من الزمالك إلى فاركو على بند أحقية الشراء.

صبحي انتقل من الزمالك إلى فاركو لمدة موسم على سبيل الإعارة، ليكون الصفقة رقم 13 للنادي الصاعد حديثا للدوري الممتاز.

وعلم FilGoal.com أن العقد يحتوي على بند أحقية الشراء مقابل 20 مليون جنيه.

ولعب صبحي (22 عاما) معارا في الموسم الماضي من الزمالك إلى الاتحاد السكندري، وتواجد في قائمة مصر بالأولمبياد دون أن يشارك.

وانضم صبحي إلى الزمالك في الأساس قادما من بتروجت في صيف 2019.

وينشط فاركو بقوة خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية إذ أنه قبل ضم صبحي قام بجلب كل من مصطفى حمادة والجزائري رزقي حمرون من شبيبة القبائل، ومحمد فؤاد من العين السعودي، والنيجيري كينجسلي سوكاري من الصفاقسي التونسي، ومحمود عماد لاعب وسط بتروجت السابق.

أيضا تعاقد فاركو مع ثنائي بيراميدز عبد الله بكري ومحمود حمادة، بالإضافة إلى أحمد مودي من مصر المقاصة، ورامي صبري مدافع إنبي السابق وعلاء سلامة من الإنتاج الحربي، وأحمد الصغيري من أسوان.

هذا بالإضافة لعزمي غومة القادم من الصفاقسي التونسي.

يذكر أن فاركو خاض وديتين استعدادا للدوري وفاز فيهما على الترسانة وزد بالنتيجة ذاتها بهدف دون رد.

محمد صبحي الزمالك فاركو
نرشح لكم
أخر الأخبار
ناشئ الزمالك لـ في الجول: انضممت لـ سموحة بترشيح مصطفى فتحي.. أتمنى الحصول على رقمه دقيقة | الدوري المصري
برشلونة يعلن نجاح جراحة مهاجمه.. فترة الغياب بانتظار التقييم 2 دقيقة | الدوري الإسباني
وزير الرياضة: انتخابات الأندية في موعدها وتليها الاتحادات.. هذا هو المنطقي 4 دقيقة | مصر
المقاصة لـ في الجول: تم حل أزمة اللاعبين بشكل ودي.. وشكلنا لجنة لإدارة الكرة 12 دقيقة | الدوري المصري
قائمة الأهلي للسوبر – ظهور ميكيسوني وحسام حسن وعبد القادر أمام الطلائع 13 دقيقة | مصر
مصطفى محمد: أحترم قرار المدرب وسأعود أقوى.. عدم انتقالي إلى فرنسا أعطاني الدافع 27 دقيقة | المحترفون
ضياء السيد: صلاح متحمس ويريد خوض مباراتي ليبيا.. ولكن 47 دقيقة | منتخب مصر
نبيل معلول: تعاقد مصر مع كيروش "ضربة معلم".. وعودة النقاز للزمالك ستؤثر عليه أو على المثلوثي 50 دقيقة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة يد – الزمالك (28) - (27) الأهلي.. هدف قاتل يتوج الفارس الأبيض بالسوبر الإفريقي 2 خبر في الجول – الأهلي يعير 5 لاعبين إلى فيوتشر 3 شيكابالا: أريد قميص الأحمر المقطوع.. وسيف الدرع لم يفعل شيئا في لقطة الطرد 4 مصدر في الزمالك لـ في الجول: تم قيد كل اللاعبين.. وخطوة مفاجئة مع سيسيه
قد ينال إعجابك