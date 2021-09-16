خبر في الجول – الكشف عن قيمة أحقية الشراء في عقد إعارة صبحي إلى فاركو

يحتوي عقد إعارة محمد صبحي من الزمالك إلى فاركو على بند أحقية الشراء.

صبحي انتقل من الزمالك إلى فاركو لمدة موسم على سبيل الإعارة، ليكون الصفقة رقم 13 للنادي الصاعد حديثا للدوري الممتاز.

وعلم FilGoal.com أن العقد يحتوي على بند أحقية الشراء مقابل 20 مليون جنيه.

ولعب صبحي (22 عاما) معارا في الموسم الماضي من الزمالك إلى الاتحاد السكندري، وتواجد في قائمة مصر بالأولمبياد دون أن يشارك.

وانضم صبحي إلى الزمالك في الأساس قادما من بتروجت في صيف 2019.

وينشط فاركو بقوة خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية إذ أنه قبل ضم صبحي قام بجلب كل من مصطفى حمادة والجزائري رزقي حمرون من شبيبة القبائل، ومحمد فؤاد من العين السعودي، والنيجيري كينجسلي سوكاري من الصفاقسي التونسي، ومحمود عماد لاعب وسط بتروجت السابق.

أيضا تعاقد فاركو مع ثنائي بيراميدز عبد الله بكري ومحمود حمادة، بالإضافة إلى أحمد مودي من مصر المقاصة، ورامي صبري مدافع إنبي السابق وعلاء سلامة من الإنتاج الحربي، وأحمد الصغيري من أسوان.

هذا بالإضافة لعزمي غومة القادم من الصفاقسي التونسي.

يذكر أن فاركو خاض وديتين استعدادا للدوري وفاز فيهما على الترسانة وزد بالنتيجة ذاتها بهدف دون رد.