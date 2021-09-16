الـ13.. فاركو يعلن استعارة محمد صبحي من الزمالك

الخميس، 16 سبتمبر 2021 - 20:19

كتب : أحمد الخولي

محمد صبحي - فاركو

أعلن نادي فاركو اليوم الخميس إتمامه لصفقته الـ13 خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية بضمه لمحمد صبحي حارس مرمى الزمالك الشاب.

محمد صبحي

النادي : الاتحاد السكندري

فاركو

وأشار فاركو في بيانه إلى أن صبحي انضم للفريق لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وينشط فاركو بقوة خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية إذ أنه قبل ضم صبحي قام بجلب كل من مصطفى حمادة والجزائري رزقي حمرون من شبيبة القبائل، ومحمد فؤاد من العين السعودي، والنيجيري كينجسلي سوكاري من الصفاقسي التونسي، ومحمود عماد لاعب وسط بتروجت السابق.

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أيضا تعاقد فاركو مع ثنائي بيراميدز عبد الله بكري ومحمود حمادة، بالإضافة إلى أحمد مودي من مصر المقاصة، ورامي صبري مدافع إنبي السابق وعلاء سلامة من الإنتاج الحربي، وأحمد الصغيري من أسوان.

هذا بالإضافة لعزمي غومة القادم من الصفاقسي التونسي.

يذكر أن فاركو خاض وديتين استعدادا للدوري وفاز فيهما على الترسانة وزد بالنتيجة ذاتها بهدف دون رد.

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