خبر في الجول – اجتماع بين إدارة الزمالك واللاعبين.. ووعد بشأن المستحقات

عقدت اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب، اجتماعا مع لاعبي فريق كرة القدم اليوم الخميس.

وعلم FilGoal.com أن الاجتماع شهد التطرق لمسألة مستحقات اللاعبين المتأخرة عن الفترة الماضية.

وقطعت لجنة الزمالك وعدا للاعبين بسداد المستحقات والمكافآت المادية الخاصة بالدوري خلال الأيام المقبلة.

وتوج الزمالك بالدوري المصري عن الموسم الماضي، لكن اللاعبين لم يتقاضوا مكافآت التتويج حتى اللحظة.

وكان الزمالك يستعد لمواجهة أسوان في نصف نهائي كأس مصر يوم 2 أكتوبر، قبل أن يعلن اتحاد الكرة المصري عن تأجيل مباريات ربع نهائي ونصف نهائي المسابقة.

وتعاقد الزمالك في سوق الانتقالات الصيفية مع الثلاثي محمود شبانة من أسوان، وعمر كمال من المصري، وحمدي النقاز من الترجي.