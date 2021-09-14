اتحاد الكرة يؤجل دور الثمانية ونصف النهائي لـ كأس مصر

الثلاثاء، 14 سبتمبر 2021 - 20:27

كتب : FilGoal

الاتحاد المصري لكرة القدم - اتحاد الكرة - بيان رسمي

أعلن اتحاد الكرة تأجيل مباريات دور الثمانية، ونصف نهائي، كأس مصر.

وقال اتحاد الكرة في بيان رسمي إن القرار أتى "لإتاحة الفرصة أمام المنتخب الوطني لإقامة معسكر إعداده لمباراتي ليبيا مبكرا".

وبناء على ذلك، أصبحت المباريات المنتظرة في الكرة المصرية كالتالي..

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مباراة السوبر المحلي للموسم الماضي، بين الأهلي وطلائع الجيش، يوم 21 سبتمبر.

مباراتي دور الـ 16 لـ كأس مصر، بين الأهلي وإنبي، وسموحة وبيراميدز، يوم 25 سبتمبر.

وينطلق الدوري الجديد يوم 25 أكتوبر.

المباريات التي تم تأجيلها

أما المباريات التي تم تأجيلها فهي كالتالي..

كان من المفترض تقام مباراتي دور الثمانية بين الفائز من الأهلي وإنبي، وسموحة وبيراميدز، يوم 29 سبتمبر.

أما مباراتي نصف نهائي كأس مصر، فكان المفترض أن تقام بين الزمالك وأسوان فتقام يوم 2 أكتوبر، والفائز من بين الأهلي وإنبي وسموحة وبيراميدز يوم 3 أكتوبر.

وكان من المفترض أن يقام نهائي كأس مصر يوم 19 أكتوبر.

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