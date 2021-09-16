ضريبة الديمقراطية.. دي بروين يتراجع في ترتيب قادة سيتي لصالح وافد جديد

الخميس، 16 سبتمبر 2021 - 21:13

كتب : أحمد أباظة

كيفن دي بروين - باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي

تراجع كيفن دي بروين نجم مانشستر سيتي في ترتيب قادة الفريق من المركز الثاني إلى الرابع، لصالح زميل أقل أقدمية ووافد جديد انضم لتوه في سوق انتقالات الصيف الماضي، حيث يتم اختيار قادة الفريق الإنجليزي بتصويت اللاعبين.

روبن دياش

النادي : مانشستر سيتي

إيلكاي جوندوجان

النادي : مانشستر سيتي

مانشستر سيتي
الدوري الإنجليزي

جاء ذلك بحسب ما ذكرته صحيفة "تيليجراف" الإنجليزية، حيث استمر فيرناندينيو كقائد للفريق بعد توقيعه على تمديد عقده لمدة عام إضافي.

نائب القائد الجديد أصبح الألماني إلكاي جوندوجان بدلا من دي بروين، فيما أصبح المركز الثالث من نصيب البرتغالي روبن دياز، القادم من بنفيكا في صيف 2020.

أخبار متعلقة
هاتريك نكونكو التاريخي لا يكفي لايبزيج.. سيتي ينتصر بسداسية تقرير كتالوني: جوارديولا رفض "خيانة" برشلونة وأبعد فاتي عن مانشستر سيتي إيدرسون مستمر مع سيتي حتى 2026 روبن دياش بعد التجديد: جوارديولا ساعدني على التطور.. استمتع بكل دقيقة مع سيتي

وكان دي بروين قد حمل شارة القيادة في نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي الذي خسره الفريق أمام تشيلسي بهدف نظيف، حيث كان فيرناندينيو على مقاعد البدلاء.

ويعود تقليد اختيار القادة بالتصويت إلى عام 2019، حين سمح المدرب بيب جوارديولا للاعبيه باختيار قادتهم بعد اعتزال البلجيكي فينسنت كومباني.

أول من فاز بشارة القيادة بهذه الطريقة كان الإسباني ديفيد سيلفا في موسمه الأخير 2019-2020، مسدلا الستار على 10 سنوات قضاها في ملعب الاتحاد، ليتم اختيار فيرناندينيو بعده.

وأكمل البرازيلي عامه السادس والثلاثين في مايو الماضي، ما يعني أنه سيحظى بوقت لعب قليل، مما سيترك الشارة على يد جوندوجان فترة أكبر.

يذكر أن ترقية دياز إلى منصب القائد الثالث أتت بعد فوزه بجائزة لاعب العام في البريميرليج الموسم الماضي، والذي كان موسمه الأول.

دي بروين مانشستر سيتي روبن دياز جوندوجان
نرشح لكم
أخر الأخبار
مصدر قانوني بالزمالك لـ في الجول: إيقاف فيفا عن قيد الصفقات وليس القائمة الأولية ساعة | الدوري المصري
حوار– حسين لبيب يتحدث عن هدم الزمالك من رموزه.. مشكلة بنشرقي وعودة النقاز و"لوي الذراع" ساعة | الدوري المصري
فاروق جعفر: فوجئنا باستقالة أسامة نبيه.. ظروف الزمالك المادية صعبة ساعة | الدوري المصري
مورينيو بعد خماسية صوفيا: لست راضيا عن الأداء.. لم نستحق النتيجة ساعة | أوروبا
ردا على مطالبته بزيادة الحضور.. رابطة سيتي لـ جوارديولا: التزم بالتدريب ساعة | دوري أبطال أوروبا
يد – يحيى خالد يقهر هانسن.. وهاشم وزين يكملان انتصارات المصريين في دوري أبطال أوروبا ساعة | رياضات أخرى
مصدر باتحاد الكرة لـ في الجول يوضح حقيقة وقف قيد الزمالك بقرار فيفا 2 ساعة | الدوري المصري
سواريز ليس وحده.. لعنة أوروبية تطارد هجوم أتلتيكو مدريد 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة يد – الزمالك (28) - (27) الأهلي.. هدف قاتل يتوج الفارس الأبيض بالسوبر الإفريقي 2 خبر في الجول – الأهلي يعير 5 لاعبين إلى فيوتشر 3 شيكابالا: أريد قميص الأحمر المقطوع.. وسيف الدرع لم يفعل شيئا في لقطة الطرد 4 فاتح تريم لـ مصطفى محمد: لا أحد يريدك بهذا الأداء.. إذا لم تعد لمستواك ستعود لـ الزمالك
قد ينال إعجابك