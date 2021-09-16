ضريبة الديمقراطية.. دي بروين يتراجع في ترتيب قادة سيتي لصالح وافد جديد

تراجع كيفن دي بروين نجم مانشستر سيتي في ترتيب قادة الفريق من المركز الثاني إلى الرابع، لصالح زميل أقل أقدمية ووافد جديد انضم لتوه في سوق انتقالات الصيف الماضي، حيث يتم اختيار قادة الفريق الإنجليزي بتصويت اللاعبين.

جاء ذلك بحسب ما ذكرته صحيفة "تيليجراف" الإنجليزية، حيث استمر فيرناندينيو كقائد للفريق بعد توقيعه على تمديد عقده لمدة عام إضافي.

نائب القائد الجديد أصبح الألماني إلكاي جوندوجان بدلا من دي بروين، فيما أصبح المركز الثالث من نصيب البرتغالي روبن دياز، القادم من بنفيكا في صيف 2020.

وكان دي بروين قد حمل شارة القيادة في نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي الذي خسره الفريق أمام تشيلسي بهدف نظيف، حيث كان فيرناندينيو على مقاعد البدلاء.

ويعود تقليد اختيار القادة بالتصويت إلى عام 2019، حين سمح المدرب بيب جوارديولا للاعبيه باختيار قادتهم بعد اعتزال البلجيكي فينسنت كومباني.

أول من فاز بشارة القيادة بهذه الطريقة كان الإسباني ديفيد سيلفا في موسمه الأخير 2019-2020، مسدلا الستار على 10 سنوات قضاها في ملعب الاتحاد، ليتم اختيار فيرناندينيو بعده.

وأكمل البرازيلي عامه السادس والثلاثين في مايو الماضي، ما يعني أنه سيحظى بوقت لعب قليل، مما سيترك الشارة على يد جوندوجان فترة أكبر.

يذكر أن ترقية دياز إلى منصب القائد الثالث أتت بعد فوزه بجائزة لاعب العام في البريميرليج الموسم الماضي، والذي كان موسمه الأول.