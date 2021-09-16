وردة يسجل أول ظهور مصري في تاريخ دوري المؤتمر الأوروبي

دفع تيمور كيتسابيا المدير الفني لـ أنورثوسيس القبرصي، بلاعبه المصري عمرو وردة أمام بارتيزان بيلجراد الصربي في الجولة الأولى من دوري المؤتمر الأوروبي.

ليصير وردة أول مصري على الإطلاق يسجل ظهوره في البطولة التي تنطلق للمرة الأولى هذا الموسم.

وتأتي بطولة دوري المؤتمر في المرتبة الثالثة من حيث الأهمية بعد دوري أبطال أوروبا، والدوري الأوروبي.

ويشارك أنورثوسيس في المسابقة بعد توديعه الدوري الأوروبي من مرحلة التصفيات، ويتواجد في المجموعة الثانية رفقة جينت البلجيكي، وفلورا الإستوني.

صانع الألعاب المصري انتقل إلى الدوري القبرصي مطلع الموسم بعد رحيله عن باوك اليوناني.

وسجّل وردة ظهوره الأول بقميص أنورثوسيس يوم الأحد الماضي في الدوري القبرصي لمدة 67 دقيقة أمام دوكسا كاتوكوبياس، دون أن يسجل أو يصنع.

وسبق لـ وردة المشاركة في الدوري الأوروبي، لكنه لم يلعب قط في دوري أبطال أوروبا واكتفى بالظهور في مرحلة الأدوار التمهيدية.