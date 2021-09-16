إبراهيموفيتش عن مشاركته ضد يوفنتوس: لست رجلا خارقا

ترك زلاتان إبراهيموفيتش نجم ميلان إمكانية مشاركته ضد يوفنتوس في قمة منافسات الأسبوع الرابع للدوري الإيطالي محل شك، وذلك خلال ظهوره في حدث بأحد الفنادق في إيطاليا.

وقال إبراهيموفيتش في تصريحات نقلها موقع "ميلان نيوز" الإيطالي: "هل سأكون حاضرا في تورينو؟ سنرى ذلك، لنترك الأمور تسير يوما تلو الآخر".

وأضاف: "أريد أن أحتفظ بلياقتي للموسم بأكمله ولا أظن أني رجل خارق. مشكلتي هي أني أعمل بجهد أكبر مما يلزم وأني أحب المعاناة".

وغاب إبراهيموفيتش عن بداية الموسم بسبب الإصابة، ليعود بعد التوقف الدولي ويسجل في فوز فريقه ضد لاتسيو بهدفين دون رد في الأسبوع الثالث.

تطورت الأوضاع واضطر النجم السويدي للغياب عن أولى مباريات ميلان في دوري أبطال أوروبا من 2014، والتي انتهت بخسارته على يد مضيفه ليفربول في ملعب أنفيلد بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويستعد الروسونيري وصيف الموسم الماضي لملاقاة يوفنتوس المتخبط يوم الأحد، حيث يعاني البيانكونيري بداية سيئة للموسم بتعادل وحيد وخسارتين في أول 3 جولات.

يذكر أن إبراهيموفيتش سبق له اللعب في صفوف يوفنتوس بين عامي 2004 و2006، فيما خاض فترته الأولى مع ميلان بين عامي 2010 و2012، قبل أن يعود إليه مرة أخرى في يناير 2020.