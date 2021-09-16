مؤتمر سولشاير "المبكر": سنجدد تعاقد لينجارد.. ويتم الحكم على نتائجنا بدلا من نوايانا

على غير المعتاد عقد أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد مؤتمره الصحفي اليوم الخميس قبل لقاء وست هام بدلا من موعده المعتاد يوم الجمعة.

لم يعلن يونايتد عن السبب خلف تبكير موعد المؤتمر لكنه جاء بعد 48 ساعة فقط من الهزيمة المفاجئة ضد يانج بويز السويسري في أولى جولات دوري أبطال أوروبا.

وتحدث سولشاير عن جيسي لينجارد قائلا: "يتبقى عام واحد في تعاقده وبالطبع النادي يتحدث معه ومع والده، نحن نراه كلاعب لمانشستر يونايتد في المستقبل".

وواصل "جيسي عاد لنا بعد فترة إعارة رائعة مع وست هام أظهر خلالها إمكانياته وعاد لتشكيل منتخب إنجلترا ويسجل الأهداف".

وأردف "نريد حقا رؤية أفضل ما لدى جيسي الموسم الجاري، نحن ندعمه ونأمل أن يبقى معنا فهو مشجع للنادي".

وعن موعد عودة إدينسون كافاني قال: "سيبدأ التدرب معنا ربما بعد نهاية الأسبوع، أعتقد يوم الإثنين لذا ربما يلعب يوم الأربعاء المقبل في الكأس".

وواصل "لقد حظي كافاني بموسم رائع للغاية الموسم الماضي، التأثير الذي أحدثه كان جيدا، هو يتعرض لإصابات مبكرة، لذا نشعر إننا للحصول على أفضل ما لديه علينا ألا نتعجل عودته وأن يعود حينما يكون لائقا بنسبة 100%".

وتحدث سولشاير عن الظهير الأيمن لفريقه ديوجو دالوت قائلا: "حظي ديوجو بصيف رائع عندما تم استدعائه ليورو 2020 ولعب جيدا مع منتخب البرتغال تحت 21 عاما وقضى الموسم الماضي معارا لميلان تعلم خلاله الكثير".

وأكمل "يحظى دالوت بإمكانيات جيدة ونحاول استغلالها، نحن لسنا هنا لنعير اللاعبين عاما تلو الآخر لقد تمت إعارته لإكسابه الخبرات وأعتقد أنه لعب جيدا ضد يانج بويز".

وبسؤاله هل استقر الفريق بعد انضمام كريستيانو رونالدو أجاب المدرب النرويجي "الأمور طبيعية هنا وقعنا مع لاعب حوله الكثير من الاهتمام وهو يعرف كيف يتعامل مع ذلك، كانت مباراة نيوكاسل مليئة بالإثارة بسبب الحماس بين الجماهير، وأظن أننا تعاملنا معها جيدا وكذلك تعامل رونالدو بالطريقة ذاتها".

أما عما يريده من لاعبي خط الوسط فقال: "لست هنا للحديث عن كل صغيرة وكبيرة في فريقي، نريد لاعب خط وسط يستطيع لعب كرة القدم، الكل يتحدث عن لاعب رقم 6 و8 و10".

وأكمل "سابقا كنا نرى روي كين وبول سكولز وبريان روبسون لاعبون يستطيعون الدفاع والهجوم وهذا ما نطمح إليه من لاعبي خط الوسط".

أما عن تذبذب مستوى يونايتد فقال: "هذا لا يفاجئني، أنا لدي وظيفة وأقوم بعملي لكن أنتم في الإعلام تحكمون بناء على السلوكيات والنتائج بدلا من النوايا".

وأكمل "إنه أبيض أو أسود، لكننا ندخل المباريات بنوايا حسنة ونقوم بإجراء تبديلات بنوايا حسنة ونتدخل دفاعيا ونمرر بنوايا حسنة، تحدد النتيجة دائما العنوان الذي سنراه ونادرا جدا ما تكون اللعبة رائعة أو سيئة جدا، إن الأمر يدور حول إن كنت جيدا أم لست جيدا بما يكفي".

وأضاف "نعرف التوقعات ونحن نتوقع أكثر من أنفسنا، الأداء ضد يانج بويز لم يكن مستوانا".

أما عن رد فعل اللاعبين بعد الهزيمة فقال: "بالطبع تنتظر لرؤيتهم اليوم في المران والسلوك كما كان موتقعا، هم يركزون ويشعرون بالضيق لكن ليسوا مبحطين، نعلم إنها انتكاسة وعلينا تقديم أداء أفضل".

وأتم سولشاير مؤتمره قائلا: "مازال أمامنا 5 مباريات للحصول على 10 أو 12 نقطة، نعم ليست البداية التي أردناها لكننا فريق يستطيع العودة والمجموعة جيدة جدا".

ويتواجد يونايتد في المجموعة السادسة رفقة يانج بويز وفياريال وأتالانتا.

ويلعب يونايتد السبت ضد وست هام في ملعب لندن في خامس جولات الدوري الإنجليزي، ويتصدر الفريق جدول الترتيب بعشرة نقاط وبفارق الأهداف عن ملاحقيه تشيلسي وليفربول وإيفرتون.