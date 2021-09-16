 جريليش لا يجد أزمة في انفعال جوارديولا الشديد عليه

لا يشعر جاك جريليش لاعب وسط مانشستر سيتي بالغضب من مدربه بيب جوارديولا الذي انفعل عليه بشدة خلال لقاء الفريق ضد لايبزيج.

جريليش لعب مباراته الأوروبية الأولى في مشواره الكروي وسجل هدفا وصنع مثله في فوز سيتي بنتيجة 6-3 على لايبزيج في الجولة الافتتاحية لمرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وقال جريليش عندما سئل عن انفعال جوارديولا عليه: "كان بيب يتحدث فقط عن العمل الدفاعي".

وأضاف في تصريحات أبرزها موقع ناديه "إنه يريد دائما المزيد من الدفاع والهجوم، إنه شخص سأستمع إليه بعد كل ما حققه في كرة القدم".

وتابع لاعب أستون فيلا السابق "جوارديولا يقدم دائما معلومات مفيدة لأي لاعب".

وأكمل "نحن سعداء لتحقيق الفوز على فريق جيد، لقد كان مليئا بالطاقة. أنا شخصيا سعيد بشكل رئيسي بالنقاط الثلاث، ولكن أيضا سعيد التسجيل وصناعة الأهداف".

وأتم "روبن دياز لعب الكرة، ثم جاءت لي. عندما أركض في منطقة الخصم، لدي الثقة في المرور دائما ولحسن الحظ سددت الكرة في الشباك. سعيد بإحراز الهدف".

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بتلك النتيجة يتصدر مانشستر سيتي المجموعة بثلاث نقاط يليه كل من باريس سان جيرمان وكلوب بروج بنقطة لكل منهما.

فيما يحتل لايبزيج المركز الرابع بدون أي نقطة.

افتتح ناثان أكي أهداف اللقاء لسيتي في الدقيقة 16، وأضاف نوردي موكيلي الهدف الثاني لسيتي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 28.

وقلص كريستوفر نكونكو النتيجة بهدف أول للايبزيج في الدقيقة 42.

ومن ركلة جزاء في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل من الضائع سجل رياض محرز الهدف الثالث لسيتي.

وعاد نكونكو وسجل هدفه الثاني له ولفريقه في الدقيقة 51.

ووسع جاك جريليش النتيجة بهدف رابع لسيتي عقب خمس دقائق فقط.

وأكمل نكونكو الهاتريك في الدقيقة 73، لكن لم تمر سوى دقيقتين فقط إلا ونجح جواو كانسيلو في تسجيل الهدف الخامس لسيتي.

ذلك قبل أن يُطرد أنخيلينو لاعب لايبزيج الحالي وسيتي السابق لحصوله على إنذارين في الدقيقة 79.

وفي الدقيقة 85 أتم جابرييل خيسوس سداسية سيتي.