بيولي يتحدث عن الخسارة من ليفربول.. ويكشف حديثه مع كلوب

الخميس، 16 سبتمبر 2021 - 15:38

كتب : FilGoal

ليفربول - ميلان - نابي كيتا

يعتقد ستيفانو بيولي مدرب ميلان أن الخسارة من ليفربول في دوري أبطال أوروبا هي فرصة لمساعدة فريقه على التطور أكثر.

ميلان عاد لدوري أبطال أوروبا بعد سنوات من الغياب ووجد نفسه متقدما على ليفربول 2-1 مع نهاية الشوط الأول في ملعب أنفيلد، لكن ثنائية محمد صلاح وجوردن هندرسون أهدت الفوز للحمر بنتيجة 3-2.

وقال بيولي في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس: "يمكن للفريق أن ينمو أكثر رغم هذه الهزيمة".

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وأضاف "مستوى دوري أبطال أوروبا مرتفع للغاية وعلينا أن نحاول أن نعمل على التفاصيل التي تحدث الفارق بجدية أكبر".

وأكمل المدرب الإيطالي "هذه الأخطاء هي فرصة لمساعدتنا على النمو أكثر".

وكشف بيولي ما قاله يورجن كلوب مدرب ليفربول له بعد المباراة قائلا "كان لديه ابتسامة لطيفة، لقد أخبرنا أنها كانت مباراة رائعة".

وأتم "النتيجة النهائية للمباراة كانت سيئة للغاية بالنسبة لنا، لأنه كان من المهم أن تبدأ منافسات المجموعة بنقطة على الأقل".

سجل فيكايو توموري بالخطأ في مرماه، بالإضافة إلى هدف لـ محمد صلاح، وآخر لـ جوردن هندرسون لـ ليفربول، فيما سجل أنتي ريبيتش، وبراهيم دياز هدفا ميلان.

الفوز رفع ليفربول إلى ثلاث نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الثانية، فيما تجمد رصيد ميلان عند لا شيء من النقاط في المركز الأخير.

ميلان ليفربول ستيفانو بيولي
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