وكيله: السولية يقترب من تجديد تعاقده مع الأهلي

الخميس، 16 سبتمبر 2021 - 00:07

كتب : FilGoal

عمرو السولية الأهلي الجونة الدوري المصري

كشف حازم الحديدي وكيل أعمال عمرو السولية لاعب وسط الأهلي عن اقترابه من تجديد تعاقده مع القلعة الحمراء.

عمرو السولية

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال الحديدي عبر قناة أون تايم سبورتس 1: "عمرو السولية يقترب بنسبة كبيرة من تجديد تعاقده مع الأهلي".

وأضاف "الاتفاق تم بين الأهلي والسولية واللاعب سيتجدد تعاقده بشكل رسمي في وقت قريب".

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وأكمل "كهربا مستمر في الأهلي الموسم المقبل ولا يوجد أي حديث عن رحيله".

وتابع "وليد سليمان مستمر مع الأهلي خاصة بعد رحيل سعد سمير واحتياج الفريق لعدد من القادة واللاعبين الكبار مع محمد الشناوي".

وأشار "محمد الشناوي وحسين الشحات مستمران مع الأهلي وأي حديث عن رحيل أحدهما غير صحيح".

وأتم تصريحاته "سعد سمير سيعود للأهلي مرة أخرى بعد نهاية مشواره مع فيوتشر سواء كلاعب ليختم مسيرته أو حتى للعمل الفني أو الإداري في النادي".

وأعلن الأهلي رحيل سعد سمير على سبيل الإعارة لنادي فيوتشر لمدة موسم واحد. (طالع التفاصيل)

عمرو السولية الدوري المصري الأهلي
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