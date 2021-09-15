الأهلي يوافق على إعارة سعد سمير إلى فيوتشر.. والخطيب: قرار اللاعب وسيكون من كوادر النادي

اجتمع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، مع قائد الفريق سعد سمير، قبل الموافقة على إعارته موسمين إلى فيوتشر، "تقديرا واحتراما لما قدمه سعد"، بحسب الموقع الرسمي للأهلي.

وقال الخطيب خلال الاجتماع: "أشيد بسلوك سعد وانضباطه واحترامه الشديد لقيم وتقاليد النادي، كان نموذجا للالتزام سواء كان يشارك في المباريات أو خارج التشكيل، فضلا عن دوره في تحفيز زملائه وخلق اجواء من الود والحب والتي كانت من أسرار نجاح المنظومة الكروية طوال الفترة الماضية".

وأضاف "النادي في ظهر سعد سمير وسيظل يسانده ولن يفرض عليه قرارا والقرار هو قرار سعد سمير، اذا أراد الخروج للإعارة لإتاحة فرصة أكبر للمشاركة في المباريات أو الاستمرار مع الفريق، خاصة أن سعد سمير لا يختلف اثنان على إخلاصه للأهلي، لأنه واحد من عائلة الأهلي، والرهان عليه لن يكون فقط في مرحلة وجوده في الملاعب، بل سيكون بإذن الله أحد الكوادر المستقبلية للنادي لأنه يملك كفاءة وثقافة وقبلها حب الأهلي".

وأتم "الأهلي لن يتخلى عن سعد أي كانت التحديات لأنه يستحق، وهو نموذج لابن الأهلي الذي يعشق ناديه ويخلص من أجله ولم تكن له أية شروط ذات يوم سواء عند التوقيع أو تجديد لعقد، بل كان ما يهمه فقط أن يفوز الأهلي ويسعد جماهيره التي تحمل لسعد سمير مكانة خاصة يستحقها عن جدارة".

أما سعد سمير، فقال: "كلمات الكابتن محمود الخطيب التي خرجت من القلب كانت المكافأة والتكريم الذي انتظرته، ما وجدته لدى الخطيب والنادي لا يقدر بكنوز الدنيا".

وشدد "لم أكن أتمنى أبدا الخروج من النادي ولكن هي مرحلة مؤقتة وأعود بعدها إلى بيتي الذي أدين له بالفضل بعد الله سبحانه وتعالى".

وأوضح "إذا كانت الظروف جعلتني أترك الأهلي بجسدي فإن روحي وعقلي لن يتركا الأهلي . ولن ينسيا فضل النادي وتقدير مجلس إدارته وعلى رأسه الكابتن محمود الخطيب ".

وأتم "جماهير الأهلي هي الكنز الحقيقي وسر انتصارات النادي وسنده في المرة قبل الحلوة، ووأعدهم بالعودة لأستمر في عطائي للنادي .. ولن أنس مساندة هذه الجماهير ودعمها له ولزملائي خاصة في الأوقات الصعبة".

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ووصف الموقع الرسمي للأهلي الاجتماع بأنه جاء "تقديرًا وتكريمًا لما قدمه سعد سمير من جهد وإخلاص والتزام تجاه النادي على مدار ما يقرب من خمسة عشر عاما، وأراد الكابتن محمود الخطيب الحفاظ على إرث الأهلي وتقديره لكل المخلصين من ابنائه ، ولابد أن يكون هناك تقدير واحترام لكل ما قدمه سعد سمير للنادي حتى عندما يخرج أحد أبنائه للإعارة، حيث بدأ الاجتماع بكلمات للكابتن محمود الخطيب جميعها تحمل تقدير وحب للنجم سعد سمير، الذي ظهر عليه التأثر الشديد ، لأنه ما كان يتمنى أبدًا أن يترك النادي الأهلي ولو لحظة واحدة".

وفي وقت سابق علم FilGoal.com أنه من المنتظر أن يكون سعد سمير قائدا للفريق حال إتمام الصفقة.

ويبلغ سعد سمير من العمر 32 عاما، وانضم للأهلي عام 2009.

وإجمالا لعب سعد 204 مباراة مع الأهلي، وفاز مع الفريق بـ 21 بطولة بينهم 4 دوري أبطال إفريقيا.