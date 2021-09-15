سعد سمير باكيا: قضيت أكثر من نصف عمري في الأهلي.. ويشهد الله أنني لم أقصر يوما

ودع سعد سمير مدافع الأهلي زملائه في الفريق والجهاز الفني والإداري وذلك بعد رحيله إلى نادي فيوتشر.

وأعلن الأهلي رحيل سعد سمير على سبيل الإعارة لنادي فيوتشر لمدة موسم واحد. (طالع التفاصيل)

وقال سعد سمير وهو يبكي: "عندما تم تصعيدي للفريق الأول في الأهلي كنت لاعبا صغيرا وسط نجوم كبار والآن سأرحل عن النادي وأنا أحد قادة الفريق".

وأضاف "قضيت 13 عاما أكثر من نصف عمري بين جدران الأهلي والله يعلم أنني لم أقصر أبدا في حق الأهلي وأشكر الخطيب لأنه دعمني كثيرا خاصة وقت الإصابة".

وأكمل "الأهلي ساندني كثيرا واسمي أصبح معروفا للجميع بسبب الأهلي والله يعلم أنني اجتهدت وأخلصت لآخر يوم لي هنا".

وأتم تصريحاته "طلبت من الخطيب الخروج للإعارة ووافق فورا وأكد لي أنني أحد أبناء الأهلي وأنه سينفذ كل رغباتي".