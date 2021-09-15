عبد الحفيظ وموسيماني لـ سعد سمير: ستعود مرة أخرى لـ الأهلي.. ونحن جزءا من تاريخك

الأربعاء، 15 سبتمبر 2021 - 18:16

كتب : FilGoal

سعد سمير الأهلي الإنتاج الحربي

ودع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي سعد سمير مدافع الفريق بعد رحيله عن القلعة الحمراء.

سعد سمير

النادي : فيوتشر

الأهلي

وأعلن الأهلي رحيل سعد سمير على سبيل الإعارة لنادي فيوتشر لمدة موسم واحد. (طالع التفاصيل)

وقال عبد الحفيظ في حفل وداع سعد سمير: "ستبتعد لفترة مؤقتة خارج جدران الأهلي ولكنك ستعود بالتأكيد مرة أخرى".

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وأضاف "كنت أتمنى وجود كريم نيدفيد ومروان محسن لتكريمهما قبل الرحيل عن الأهلي".

بينما قال بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق: "حزين لأنك سترحل عن الأهلي وأنت أحد قادة الفريق وأنا متأكد أنك ستكون قائد لأي فريق تنتقل له".

وأكمل "لم أكن أعلم ما هو تاريخك مع النادي الأهلي ولكن خلال الفترة التي قضيتها مع الفريق علمت تماما أنك قدمت الكثير للأهلي في السنوات الماضية قبل قدومي إلى هنا وأنا فخور أنني جزءا من تاريخك في الأهلي".

وشدد "أتمنى لك كل التوفيق لأننا جميعا عائلة واحدة".

من جانبه قال محمد الشناوي قائد الأهلي: "حزين جدا لرحيل سعد سمير وأنه لن يتواجد معنا في الموسم المقبل ولكننا تحدثنا معه جميعا أن يفضل مصلحته لأنه يحتاج للمشاركة بشكل مستمر".

وأتم تصريحاته "الجميع سيفتقد سعد سمير خاصة اللاعبين الكبار لأنه كان يحمل جزءا كبيرا من مهمة قائد الفريق في غرفة الملابس".

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