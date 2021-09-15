إيقاف مدافع ليدز 3 مباريات بسبب إصابة هارفي إليوت.. ولاعب ليفربول يعلق

عوقب باسكال سترويك لاعب ليدز يونايتد بالإيقاف لمدة 3 مباريات بسبب طرده أمام ليفربول بعد إصابة الشاب هارفي إليوت.

وتلقى ليفربول ضربة قوية بعدما تعرض إليوت لإصابة مروعة في الكاحل إثر تدخل قوي من سترويك في الدقيقة 58 من مباراة الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

العقوبة كانت إيقاف سترويك لمباراتين بسبب الطرد المباشر لإيذاء الخصم، لكن نادي ليدز طلب الاستئناف ضد العقوبة.

وخسر النادي الاستئناف الذي قدمه لرابطة الدوري الإنجليزي لترتفع العقوبة على اللاعب الهولندي إلى 3 مباريات.

وعلق إليوت على العقوبة عبر حسابه الشخصي على إنستجرام قائلا: "آسف على هذا يا باسكال.. أعتقد أنك لا تستحق العقوبة".

وأضاف يوم الأربعاء "ستتجاوز هذا سريعا يا أخي وستعود في أسرع وقت.. كن إيجابيا".

وكان لاعب ليفربول الشاب قد نفى نية الإيذاء عن سترويك بعد الإصابة القوية التي لحقت به خلال لقاء الفريقين.

وقال إليوت عن لقطة الإصابة عبر إنستجرام يوم الثلاثاء: "لم يكن خطأ سترويك على الإطلاق".

وأضاف "لم يستحق الحصول على البطاقة الحمراء، كانت مجرد لقطة غريبة، لكن هذه الأشياء تحدث في كرة القدم".

وأتم "سأعود أقوى بنسبة 100%، شكرا على كل هذا الدعم".

فيما رد سترويك قائلا: "شكرا هارفي.. أتمنى أن تتعافى سريعا لتستمكل مسيرتك الرائعة".

وغادر إيليوت ملعب إيلاند روود بعد 63 دقيقة بسبب الإصابة وتم نقله بعدها إلى المستشفى.

وخضع اللاعب لعملية جراحية يوم الثلاثاء.

إيليوت نشر صورة له عبر حسابه الشخصي في انستجرام بعد المباراة مباشرة وطمأن فيها الجماهير على حالته بعد الإصابة.

ليفربول فاز على ليدز يونايتد بثلاثة أهداف دون رد ليرفع رصيده للنقطة العاشرة وهو نفس رصيد مانشستر يونايتد وتشيلسي في صدارة الدوري.

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