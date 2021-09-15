"الجميع في تنزانيا يتحدث عنها".. مدرب مصري يرفع من لياقة لاعبيه بالجري وراءهم بـ عصا التدريب

الأربعاء، 15 سبتمبر 2021 - 11:13

كتب : محمد عبد العظيم

ميدو ميليس مدرب كوستال يونيون التنزاني

نشرت صفحة كوستال يونيون التنزاني على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك صور للمصري ميدو ميليس المدير الفني للفريق اثناء حصة تدريبيه وهو يقوم بالجري بعصا خلف لاعبيه.

وقال ميديو ميليس لـ FilGoal.com: "أثناء الحصة التدريبية شعرت بأن هناك كسل بين اللاعبين فمسكت عصا التدريب وبدأت بالجري خلفهم بهدف المزاح لتنشطيهم وكسر حدة الملل".

وأضاف "لابد من وجود مثل هذه اللقطات من المزاح في التدريب لأنه عادة ما يكون مجهد وتدريب شاق بكل جدية".

وتابع "تفاجئت من انتشار الصور بهذه السرعة، الجميع في تنزانيا يتحدث عنها، هاتفي من الصباح الباكر لم يهدأ من الاتصالات".

واستطرد "توليت تدريب كوستال يونيون منذ 30 اغسطس الماضي بعقد مدته موسمين، الدوري في تنزانيا يبدأ يوم 27 سبتمبر المقبل، دعمت الفريق بشكل جيد والادارة تتعاون معي في بناء الفريق".

وأتم "لعبنا 3 مباريات ودية وقام نادي سيمبا بدعوتنا لمباراة على ملعبه تعادلنا فيها وهى نتيجة جيدة لنا لأن سيمبا يفوز هنا على الأندية بنتائج كبيرة".

ميدو ميليس مدرب كوستال يونيون التنزاني إفريقيا
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