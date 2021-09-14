الزمالك: ضم النقاز نجاح لإدارة النادي.. ولم ندخل في مفاوضات مع بيراميدز بشأن السعيد

الثلاثاء، 14 سبتمبر 2021 - 23:59

كتب : FilGoal

اتحاد طنجة - الزمالك

يرى محمد الإتربي نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة شؤون الزمالك أن عودة الظهير الأيمن التونسي حمدي النقاز للفريق الأبيض نجاح كبير لإدارة النادي.

حمدي النقاز

النادي : الزمالك

عبد الله السعيد

النادي : بيراميدز

الزمالك

وأعلن الزمالك عودة حمدي النقاز لصفوف الفريق مرة أخرى. (طالع التفاصيل)

وقال الإتربي عبر قناة أون تايم سبورتس 1: "التوصل مع حمدي النقاز لتسوية قيمة الغرامة على الزمالك التي تبلغ مليون و350 ألف دولار مع إعادته للفريق نجاح كبير للجنة إدارة الزمالك".

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وأضاف "حمزة المثلوثي لاعب مميز وأن يكون لديك ثنائي في الناحية اليمنى من تونس أمر رائع، والمدرب هو الذي سيختار من سيشارك".

وبسؤاله عن إعارة النقاز أو المثلوثي رد قائلا: "الجهاز الفني هو من سيقرر ذلك".

وعن المفاوضات مع عبد الله السعيد قال: "الزمالك لم يعلن أنه دخل في مفاوضات مع عبد الله السعيد، ولكن رئيس النادي اتصل بمسؤولي بيراميدز ليسألهم عن رغبة اللاعب إذا كان يرغب في الانضمام للقلعة البيضاء".

وشدد "بيراميدز لديه الحق الكامل في الموافقة أو رفض بيع عبد الله السعيد ونحن لم ندخل في مفاوضات معهم لضمه".

وأتم تصريحاته "لدينا قائمة مميزة من اللاعبين مع بعض الشباب والناشئين والزمالك سينافس بقوة على كل البطولات في الموسم المقبل".

وأعلن نادي بيراميدز بشكل رسمي رفض بيع عبد الله السعيد للزمالك وغلق هذا الباب تماما. (طالع التفاصيل)

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