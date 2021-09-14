بيراميدز: عبد الله السعيد ليس للبيع

الثلاثاء، 14 سبتمبر 2021 - 18:22

كتب : FilGoal

عبد الله السعيد مصر أنجولا تصفيات كأس العالم

شدد ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز، أن عبد الله السعيد، قائد الفريق، ليس للبيع لأي فريق.

وقال عيد، في المؤتمر الصحفي لتقديم إيهاب جلال مدربا للفريق: "عبد الله السعيد قائد الفريق ليس للبيع لأي ناد آخر. هو القائد وطموح النادي معه كبير وبالتالي مستمر ولا مجال على الإطلاق لرحيله مهما كانت الأسباب".

وأوضح "لم تكن هناك أي مفاوضات من قريب أو بعيد مع الزمالك لرحيل عبد الله السعيد أو أي لاعب آخر".

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وكان حسين لبيب رئيس الزمالك صرح من قبل أن الأبيض يفاوض بيراميدز للحصول على السعيد (36 عاما). (التفاصيل)

ويستعد السعيد لموسمه الرابع مع بيراميدز الذي انضم له في يناير 2019 قادما من الأهلي السعودي.

وكان السعيد وقع على عقد انضمامه للزمالك في 2018 لكن الصفقة لم تكتمل، رحل اللاعب وقتها عن الأهلي لينضم إلى كوبس الفنلندي ثم انتقل للأهلي السعودي.

ويمتد عقد السعيد مع بيراميدز إلى 2023.

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