ماجواير: لم نقدم أفضل مستوياتنا.. ومازال لدينا مباريات أخرى للعودة

الثلاثاء، 14 سبتمبر 2021 - 22:52

كتب : عبد الرحمن فوزي

هاري ماجواير

فسر هاري ماجواير مدافع مانشستر يونايتد الإنجليزي سبب هزيمة فريقه أمام يونج بويز.

وفاز يونج بويز على مانشستر يونايتد بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت على ملعب الأول ضمن مباريات الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وقال ماجواير في تصريحات لقناة مانشستر يونايتد عقب المباراة: "بدأنا الشوط الثاني بشكل جيد، واعتقد أن الشكل ساعدنا على الدفاع بشكل جيد، لقد أرسلوا العديد من العرضيات في نهاية الشوط الأول".

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واستمر "لقد كان شكلنا الدفاعي جيدا جدا، استقبلت شباكنا هدفين ولكن لم يصنعوا فرص كبيرة، فقط بعد التسديدات بعيدة المدى، والعرضيات وهذا ما تتوقعه من فريق يلعب بعشرة لاعبين".

وتابع "كان من الممكن أن نشكل خطورة أكبر في الهجمات المرتدة ولكن من المؤسف أننا لم نفعل".

وشدد "لقد كانت مباراة صعبة وأرضية ملعب صعبة، ووجدنا أنفسنا نلعب بعشرة لاعبين خارج الديار، واستقبلنا هدفا سيئا وكنا سيئين الحظ فعلا".

وأضاف "لم نلعب أفضل كرة قدم لدينا ولم نشكل أكبر تهديد على خصمنا، كنا أقوياء على الملعب ولم نستقبل الكثير من الفرص، ثم أتت الضربة الأخيرة في النهاية".

وأتم "إنها المباراة الأولى في المجموعة، لدينا العديد من المباريات لنعود مرة أخرى ويجب علينا القيام بذلك".

بتلك النتيجة تصدر يانج بويز المجموعة مؤقتا في انتظار مباراة أتلانتا وفياريال.

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