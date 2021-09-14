سولشاير: رونالدو استحق ركلة جزاء.. والطرد غير مسار المباراة

شدد أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد على أن الطرد غير مجريات مباراته أمام يانج بويز مشيرا إلى أن فريقه استحق ضربة جزاء.

مانشستر يونايتد خسر أمام يانج بويز السويسري بهدفين مقابل هدف واحد في افتتاح مباريات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

وقال سولشاير في تصريحات لموقع النادي "تدخل بيساكا وقت الطرد كان بعيدا، حصل على الكرة في البداية ولكنه أكمل التدخل. من الصعب الجدال مع الحكم في مثل هذا الوقت ولكن لابد أن أؤكد ثانية أنه لم يخترق كاحله وإنما تدخل من الأعلى وليس بغرض الإيذاء".

وأضاف "رونالدو استحق ضربة جزاء في الشوط الثاني مع بطاقة حمراء للمدافع الذي جذب ضراعه وهو في حالة انفراد بالمرمى ولكن الحكم لم يحتسبها".

وواصل "عندما تسجل الهدف الأول في المباراة تكون فرصتك أكبر في الفوز ولكن الطرد غير الكثير من الأمور. لقد شاهدناهم في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول يحاولون لعب العرضيات بكثرة وهو ما حدث في الشوط الثاني وحاولنا إيقافه ولكن بعض الكسل كان سببا في عدم منع عرضية الهدف الأول"ز

وأكمل عن تغيير رونالدو وبرونو "لقد ركضا كثيرا اليوم والسبت الماضي مع العشب الصناعي اليوم أيضا. احتجنا لخبرة ماتيتش في الاحتفاظ بالكرة ولأقدام جيسي لينجارد غير المرهقة".

وعن خطأ جيسي لينجارد "هذا أمر يحدث في كرة القدم، سوف يتعامل معها وسنساعده في ذلك".

وأتم عن المباريات المتبقية "نحتاج 12 نقطة للصعود وهذا يني الفوز بكل المباريات على ملعبك ومباراة خارج الأرض. أهدرنا فرصة لذلك اليوم ولكننا فزنا في أول مباراتين الموسم الماضي واعتقد الجميع أننا سنصعد للدور التالي. ما زال أمامنا 5 مباريات ونحتاج إلى 10-12 نقطة".

مانشستر يونايتد سيستضيف فياريال 29 سبتمبر الجاري على ملعب أولد ترافورد.