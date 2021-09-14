المصري يجدد تعاقده مع فريد شوقي وأحمد مسعود

الثلاثاء، 14 سبتمبر 2021 - 21:53

كتب : FilGoal

فريد شوقي وأحمد حامد شوشة لاعبا المصري

أعلن النادي المصري تجديد تعاقده مع لاعبه فريد شوقي لمدة أربع سنوات قادمة.

فريد شوقي صاحب الـ31 عاما انتقل لصفوف المصري من الداخلية عام 2016 ليكون ثاني لاعب يتم التجديد له اليوم بعد عمرو موسى والذي جدد تعاقده لأربع سنوات أيضا، وكذلك أحمد مسعود حارس مرمى الفريق.

وشارك لاعب الوسط في 189 مباراة مع المصري سجل خلالها هدفا واحدا وصنع 11.

المصري أعلن في وقت سابق تعيين معين الشعباني لتدريب الفريق خلفا لـ علي ماهر. (طالع التفاصيل)

ويستعد المصري للمشاركة في الكونفدرالية الإفريقية الموسم المقبل.

المصري تعاقد مع إسلام المزين وأحمد الشيخ وعمرو مرعي وإسلام جمال وأحمد علاء وأسامة الجزارومحمد بلح خلال سوق الانتقالات الحالي.

فريد شوقي شارك في 34 مباراة خلال الموسم الماضي مع الفريق الذي أنهى الدوري في المركز الخامس برصيد 50 نقطة.

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