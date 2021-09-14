المصري يجدد تعاقده مع فريد شوقي وأحمد مسعود
الثلاثاء، 14 سبتمبر 2021 - 21:53
كتب : FilGoal
أعلن النادي المصري تجديد تعاقده مع لاعبه فريد شوقي لمدة أربع سنوات قادمة.
فريد شوقي
النادي : المصري
فريد شوقي صاحب الـ31 عاما انتقل لصفوف المصري من الداخلية عام 2016 ليكون ثاني لاعب يتم التجديد له اليوم بعد عمرو موسى والذي جدد تعاقده لأربع سنوات أيضا، وكذلك أحمد مسعود حارس مرمى الفريق.
الاحتفاظ بنجومنا الحاليين قد لا يقل في الأهمية، إن لم يزيد عن استقدام لاعبين جدد وخاصًة إذا ما كان هؤلاء اللاعبين بقيمة وقدر نجمنا فريد شوقي الذي جدد تعاقده مع النسور الخضر لأربعة مواسم مقبلة 👌💚#AlMasrySC pic.twitter.com/WJqlYfUIzE— Al-Masry SC (@AlMasrySC) September 14, 2021
وشارك لاعب الوسط في 189 مباراة مع المصري سجل خلالها هدفا واحدا وصنع 11.
المصري أعلن في وقت سابق تعيين معين الشعباني لتدريب الفريق خلفا لـ علي ماهر. (طالع التفاصيل)
ويستعد المصري للمشاركة في الكونفدرالية الإفريقية الموسم المقبل.
المصري تعاقد مع إسلام المزين وأحمد الشيخ وعمرو مرعي وإسلام جمال وأحمد علاء وأسامة الجزارومحمد بلح خلال سوق الانتقالات الحالي.
فريد شوقي شارك في 34 مباراة خلال الموسم الماضي مع الفريق الذي أنهى الدوري في المركز الخامس برصيد 50 نقطة.