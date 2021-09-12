معين الشعباني مدربا لـ المصري

الأحد، 12 سبتمبر 2021 - 21:22

كتب : أيمن عيد

معين الشعباني مدرب المصري

أعلن النادي المصري التعاقد رسميا مع المدير الفني التونسي معين الشعباني ليتولى تدريب الفريق البورسعيدي بداية من الموسم المقبل.

ووصل معين الشعباني المدير الفني السابق للترجي التونسي إلى مصر في وقت سابق من اليوم الأحد.

ويعاونه في تدريب المصري مجدي تراوي نجم الترجي السابق.

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ودخل المصري في مفاوضات مع الشعباني قبل أيام، وذلك بعد عدم تجديد التعاقد مع علي ماهر مدرب الفريق السابق.

وقاد الشعباني الترجي للتتويج بدوري أبطال إفريقيا مرتين متتاليتين، قبل أن يرحل مع نهاية الموسم الماضي.

ويشارك المصري في كأس الكونفدرالية الإفريقية بسبب احتلاله للمركز الثالث وقت إرسال اتحاد الكرة المصري لأسماء الفرق المشاركة في المسابقات الإفريقية الموسم الماضي.

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معين الشعباني الدوري المصري المصري
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