رقم قياسي جديد.. رونالدو يعادل كاسياس في الأكثر مشاركة بـ دوري الأبطال

عادل البرتغالي كريستيانو رونالدو رقم الحارس الإسباني إيكر كاسياس كأكثر اللاعبين مشاركة في دوري أبطال أوروبا.

رونالدو يشارك أساسيا مع مانشستر يونايتد أمام يانج بويز في افتتاح مباريات دوري المجموعات من دوري أبطال أوروبا.(طالع التشكيل)

رونالدو يخوض أول مباراة له بقميص يونايتد في دوري أبطال أوروبا بعد 12 عاما و110 يوما على المباراة الأخيرة، وهي رابع أطول مسافة زمنية بين مباراتين لنفس اللاعب مع نفس الفريق في دوري الأبطال.

ويصل النجم البرتغالي إلى مشاركته رقم 177 في دوري أبطال أوروبا، معادلا الرقم القياسي لعدد المشاركات والمسجل باسم حارس المرمى إيكر كاسياس أسطورة ريال مدريد.

تاريخيا، فاز يانج بويز السويسري بمباراة وحيدة من أصل 13 مواجهة ضد الأندية الإنجليزية في المسابقات الأوروبية، بينما خسر مانشستر يونايتد مباراة افتتاحية من أصل آخر 21.

الرقم الذي يسعى شياطين مانشستر لتغييره هو سجل هزائم مدربه أولي جونار سولشاير في دوري أبطال أوروبا، حيث خسر 6 مباريات من أصل 10 له في المسابقة، وهو نفس عدد الهزائم الذي تعرض له الفريق في آخر 20 مباراة قبله تحت قيادة لويس فان خال وجوزيه مورينيو معا.

وظهر رونالدو يوم السبت للمرة الأولى في ملعب "أولد ترافورد" بالقميص الأحمر، وذلك في مباراة الأسبوع الرابع من البريميرليج ضد نيوكاسل يونايتد والتي سجل خلالها هدفين وانتهت بفوز الفريق 4-1.

يذكر أن رونالدو غادر يونايتد إلى ريال مدريد في صيف 2009 مقابل 94 مليون يورو، وانتقل منه إلى يوفنتوس في صيف 2018 قبل أن يعود إلى إنجلترا من جديد في نهاية أغسطس الماضي.