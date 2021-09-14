تشكيل يونايتد - دي بيك أساسي ورونالدو يقود الهجوم أمام يانج بويز في دوري الأبطال

أعلن أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد تشكيل فريقه لمواجهة يانج بويز السويسري في بداية دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

وأوقعت القرعة مانشستر يونايتد مع كلا من فياريال الإسباني ويانج بويز السويسري وأتلانتا الإيطالي.

سولشاير قرر إراحة مدافعه الفرنسي رافائيل فاران ليدفع بالسويدي فيكتور ليندلوف بينما يبدأ فان دي بيك في وسط الملعب للمرة الأولى مع الفريق.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

خط الدفاع: أرون وان بيساكا - هاري ماجواير - فيكتور ليندلوف - لوك شاو

خط الوسط: فريد - دوني فان دي بيك

خط الوسط الهجومي: جادون سانشو - برونو فيرنانديز - بول بوجبا

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو