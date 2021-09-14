اتحاد الكرة يعلن موعد تقديم كيروش

الثلاثاء، 14 سبتمبر 2021 - 15:56

كتب : FilGoal

كارلوس كيروش

أعلن اتحاد الكرة اليوم الثلاثاء أن بعد غد الخميس سيشهد تقديم كارلوس كيروش المدير الفني الجديد لمنتخب مصر رسميا.

وأوضح اتحاد الكرة أن تقديم المدرب البرتغالي سيكون في الواحدة من ظهر الخميس المقبل.

فيما سيقام مؤتمر صحفي لكيروش على هامش معسكر المنتخب استعدادا للقاء ليبيا في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

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وكان من المقرر أن يصل كيروش إلى مصر اليوم الثلاثاء لكن بسبب عدم وجود طيران مباشر من موزمبيق إلى مصر اضطر المدرب البرتغالي للتأخر وسيصل غدا الأربعاء حسبما علم FilGoal.com.

ويلتقي منتخب مصر بمنافسه ليبيا في شهر أكتوبر المقبل في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

ويحتل منتخب مصر المركز الثاني في الجمموعة السادسة بأربع نقاط خلف ليبيا صاحبة الصدارة بست نقاط.

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