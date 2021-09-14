كلوب: صلاح يمكنه اللعب حتى أواخر الثلاثينات من عمره

يعتقد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أن محمد صلاح يمكنه اللعب حتى أواخر الثلاثينات من عمره.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

صلاح البالغ من العمر 29 عاما يواصل تألقه مع فريق كلوب للموسم الخامس على التوالي.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي: "صلاح لديه كل الإمكانيات التي تحتاجها للعب حتى أواخر الثلاثينيات، هو فقط بحاجة لأن يكون محظوظا بشأن الإصابات".

وأضاف "أنا متأكد تماما أن صلاح يريد أن تستمر مسيرته الكروية بقدر ما يستطيع بسبب الطريقة التي ينظر بها لكرة القدم".

وتابع "صلاح يشبه ليونيل ميسي من الناحية الجسدية، الطول نفسه والوزن نفسه تقريبا، الأمر يتعلق بسلوكه والحفاظ على لياقته".

صلاح سجل 128 هدفا وصنع 49 آخرين في 207 مباراة لعبها مع ليفربول منذ انتقاله للفريق قادما من روما صيف 2017.

وأتم المدرب الألماني حديثه عن هدافه المصري قائلا "أنا متأكد من أنه يريد أن يستغل كل يوم من حياته المهنية بشكل صحيح".

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ويستعد ليفربول لملاقاة ميلان في الجولة الافتتاحية لمرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.