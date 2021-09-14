تعليق من رئيس كاف على فكرة إقامة كأس العالم كل عامين

أصدر باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بيانا اليوم الثلاثاء يعلق من خلاله على الفكرة المطروحة على طاولة "فيفا" بشأن إمكانية إقامة كأس العالم كل عامين بدلا من أربعة.

وأشار البيان إلى أن الاتحاد الإفريقي يرى أن أهم شيء في المرحلة الحالية هو استمرار المناقشات بطريقة منفتحة وبهدف القيام بما هو في مصلحة جميع الاتحادات ولاعبي كرة القدم في مختلف أنحاء العالم.

وأوضح البيان أن هذا يتماشى مع القرار الذي تم اتخاذه خلال مؤتمر فيفا في شهر مايو الماضي بالاستناد للاقتراح المقدم من الاتحاد السعودي لكرة القدم والذي نص على "إجراء دراسة جدوى حول تأثير لعب كأس العالم كل عامين وكيف يمكن أن يظهر ذلك في أجندة المباريات".

وأضاف "ويجب أن يكون التحليل واسع النطاق ولا ينظر للتأثير المباشر للعب كأس العالم كل عامين، بل الأخذ في الاعتبار المنافسات المؤهلة لتلك البطولات وما إذا كان قد يؤدي ذلك لوجود عدد أقل من مباريات المنتخبات لكنها ذات أهمية ومغزى أكبر لمعالجة المخاوف المتعلقة بعدد المباريات التي يخوضها اللاعبين وفي الوقت نفسه تعزيز قيمة المسابقات ومزاياها".

وأكد كاف أنه ملتزم بشدة بتطوير ونجاح كرة القدم في إفريقيا وبقية أنحاء العالم.

وأشار البيان إلى أن كاف يعتقد أن نجاح فيفا على المدى الطويل والاتحادات الأعضاء هو أمر متشابك لا ينفصل.

وأتم البيان "نحن على ثقة من أنه من خلال المناقشات سنجد أفضل الحلول لمصلحة كرة القدم".