ظهير ليفربول: صلاح أسطورة داخل وخارج الملعب

الثلاثاء، 14 سبتمبر 2021 - 13:44

كتب : FilGoal

ليفربول - ليدز - محمد صلاح

وصف اليوناني كوستاس تسيميكاس ظهير ليفربول زميله محمد صلاح بالأسطورة داخل وخارج الملعب.

ونشر تسيميكاس صورته بالقميص رقم 100 الذي احتفل به النادي بدخول صلاح نادي المائة في الدوري الإنجليزي عبر حسابه الشخصي على إنستجرام.

وعلق عليها مازحا: "تصرف راقي من النادي بالاحتفال بقميص خاص بعدد الأهداف التي سجلتها أنا وصلاح".

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وأضاف "حسنا.. أعتقد أن صلاح أسهم في أهداف أكثر مني".

وأتم "تهانينا للملك المصري، أسطورة داخل وخارج الملعب".

تسيميكاس انضم إلى ليفربول الموسم الماضي قادما من أولمبياكوس اليوناني، لكنه لم يشارك كثيرا في ظل تألق أندي روبرتسون.

وأصبح الظهير اليوناني هو الصديق المقرب لصلاح في صفوف ليفربول بعد رحيل ديان لوفرين إلى زينيت الروسي.

محمد صلاح ليفربول
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