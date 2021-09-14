الكشف عما قاله رونالدو للاعبي يونايتد قبل لقاء نيوكاسل

لطالما أكد أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد أن تواجد كريستيانو رونالدو في صفوف فريقه سيزيد من خبرات اللاعبين الشباب كثيرا ويجعل النادي قادرا على المنافسة بقوة على البطولات مجددا.

ويبدو أن أول خطبة لرونالدو مع زملائه الجدد أكدت ذلك.

وكشفت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية اليوم الثلاثاء في تقرير لها عما قاله رونالدو للاعبين يوم الجمعة الماضية قبل 24 ساعة من ملاقاة نيوكاسل في المباراة التي شهدت الظهور الأول لصاروخ ماديرا.

ووفقا للتقرير فإن رونالدو قال: "عدت لمانشستر يونايتد لسببين حبي للنادي وحبي لعقلية الفوز المتأصلة فيه في مختلف فئاته".

وأضاف رونالدو وفقا للتقرير "لست هنا لرئاسة رابطة المشجعين،إن أردتم النجاح فأحتاج منكم حب هذا النادي من قلوبكم".

وتابع "أنتم بحاجة لضبط النوم والتغذية والقتال سواء لعبتم ام لا، ينبغي أن يشجع أي منكم زملائه وأن يبذل دوما كل ما لديه من أجل النادي".

وأكمل رونالدو "أنا هنا من أجل الفوز ولا شيء غيره، الفوز يجلب السعادة وأنا أريد أن أكون سعيدا فماذا عنكم؟ أنتم لاعبون رائعون وأثق بكم وإلا لما عدت للنادي، الجمهور سيدعمكم فقدموا أفضل ما لديكم".

وشدد "أريد بناء عقلية الفوز حتى إن اعتزلت فسوف تستمر تلك العقلية وتهيمن تلك المجموعة على كرة القدم كما فعلنا في الماضي، سأقدم أفضل ما لدي للفريق ولكنني أحتاج إلى دعمكم، هل أنتم مستعدون للقتال وتقديم كل ما لديكم؟".

وأشار التقرير إلى أن رونالدو قال لزملائه إنه كان يتابع الفريق وأن النادي تراجع بعد اعتزال مدربه التاريخي السير أليكس فيرجسون.

وأكد التقرير أن كل اللاعبين والطاقم الفني صفق لرونالدو عقب نهاية خطابه.

وسجل رونالدو هدفين في ظهوره الأول مع يونايتد بعد انضمامه للفريق قادما من يوفنتوس.