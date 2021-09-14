كاراجر: صلاح يستحق أن يكون أحد أعلى اللاعبين أجرا في الدوري الإنجليزي

يعتقد جيمي كاراجر أسطورة دفاع ليفربول أن محمد صلاح يستحق أن يكون ضمن أحد أعلى اللاعبين أجرا في الدوري الإنجليزي.

وكشفت صحيفة ميرور قبل أيام أن صلاح طلب من إدارة ليفربول الحصول على 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا كراتب للموافقة على تجديد تعاقده الذي ينتهي في صيف 2023، بينما أوضحت جريدة ليفربول إيكو أن المبلغ الذي طلبه النجم المصري لم يصل إلى ذلك.

وقال كاراجر لشبكة سكاي سبورتس: "صلاح لاعب مهم للغاية وأحيانًا أشعر بالأسف تجاهه لأنني أعتقد أنه يكون دائما تحت الرادار فيما يتعلق بليفربول".

وأضاف "عندما تحدث الناس عن فوز ليفربول بالدوري، فإنهم أرجعوا الفضل في ذلك إلى التعاقد مع أليسون وفيرجيل فان دايك، بينما انضم صلاح قبلهم بعدة أشهر".

وتابع "الفضل يعود إلى الثلاثي لكن الجميع يذكر أن حارس المرمى وقلب الدفاع هما من أوصل ليفربول إلى هذا المستوى العالي، لكن صلاح جزء كبير من ذلك أيضا".

وأكمل مدافع ليفربول السابق "يجب ألا ننسى كذلك أن صلاح يلعب كجناح، ولا يلعب كرأس حربة صريح".

وواصل "إذا صام عن التهديف لعدة مباريات لن تشك في قدرته على التسجيل في المباراة المقبلة، لأنه محمد صلاح".

ويثق كاراجر في أن لاعب بازل السابق "سيكون ضمن أفضل 11 لاعبا في تاريخ ليفربول عندما ينهي مسيرته مع النادي. ليس لدي أي شك في ذلك".

واستمر "في حين أن ليفربول لم ينفق الكثير هذا الصيف مثل الفرق الأخرى، إلا أن الكثير من اللاعبين جددوا عقودهم، الوحيد الذي لم يمدد عقده بعد هو محمد صلاح".

ليفربول جدد تعاقده الصيف الحالي مع أليسون بيكر وفيرجل فان دايك وترينت ألكساندر أرنولد وأندرو روبرتسون ونات فيليبس وجوردان هندرسون وفابينيو وأدريان وهيرفي إليوت وكايفن كيليهر.

واستطرد "من الواضح أنه يريد القليل من المكافآت. وهو محق في ذلك، إنه يستحق أن يكون أحد أعلى اللاعبين أجراً في الدوري الإنجليزي لما فعله منذ قدومه إلى ليفربول".

ويرى كاراجر أن "صلاح لم يصب أبدا، وعاما بعد عام هو هداف الفريق، هذا ما هو عليه دائما".

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صلاح سجل 128 هدفا وصنع 49 آخرين في 207 مباراة لعبها مع ليفربول منذ انتقاله للفريق قادما من روما صيف 2017.

وأوضح كاراجر "عندما تفكر في وصول المهاجمين إلى سن 29 أو 30 عاما، نتحدث عن كريستيانو رونالدو بعمر 36، إنه مثل الآلة من حيث كيفية الاعتناء بنفسه".

وشدد "أعتقد أن محمد صلاح يتمتع بعقلية احترافية مثل رونالدو، إنه يعتني بجسده وأعتقد أن هناك الكثير من السنوات المتبقية في عمر مسيرته الكروية، لذلك أتمنى أن يحل ليفربول مسألة تجديد عقده عاجلا وليس آجلا".

وأتم "هناك جدال دائم حول المال، اللاعب يريد أكثر قليلا، النادي يريد أقل قليلا، لكن هذا يحتاج إلى تسوية. أتمنى أن ينهي ليفربول الوضع بنجاح لأن صلاح يستحق ذلك لما فعله للنادي".

ويستعد ليفربول لملاقاة ميلان في الجولة الافتتاحية لمرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.