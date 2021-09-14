أحمد الجندي: أعمل على تطوير أدائي في الفروسية والسلاح.. ومستمر مع الشمس

الثلاثاء، 14 سبتمبر 2021 - 11:55

كتب : محمد سمير

أحمد الجندي يحتفل بفضية أولمبياد طوكيو 2020 في الخماسي الحديث

كشف أحمد الجندي بطل رياضة الخماسي الحديث عن العمل على تطوير أداؤه في منافستي الفروسية والسلاح خلال الفترة الحالية.

ونجح أحمد الجندي في حصد فضية أولمبياد طوكيو 2020 في مفاجأة كبيرة بعدما تقدم من المركز الثالث عشر في الترتيب العام إلى الثاني في أخر سباق.

وتشهد رياضة الخماسي الحديث مشاركة كل لاعب في منافسات السلاح والسباحة والفروسية والرماية والجري.

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وقال الجندي لـ FilGoal.com خلال تكريم نادي زد: "لم ابدأ الإعداد لباريس، لازلت في فترة الراحة، هذا الموسم انتهى تقريبا".

وكرم نادي زد أبطال مصر الحاصلين على ميداليات في أولمبياد طوكيو 2020.

وأضاف الجندي "لكن هناك بعض الأشياء احتاج إلى تطويرها مثل رياضتي الفروسية والسلاح وهذا ما سأعمل عليه"

وتابع صاحب فضية طوكيو "الإعداد للموسم الجديد يبدأ في شهر نوفمبر تقريبا لأن أول بطولة دولية ستكون في مارس المقبل بشكل مبدئي"

وكشف أحمد الجندي "التأهيل إلى أولمبياد باريس سيبدأ من بطولات موسم 2023 و2024".

وبالحديث عن إنجازه غير المتوقع أوضح "كما أوضحت لكم قبل الأولمبياد، رياضة السلاح خلال المنافسات يكون لها دور كبير لتحديد إمكانية منافستك على ميدالية في أخر سباق وهذا ما عملنا عليه في طوكيو".

وعن طموحه المقبل قال: "بالتأكيد هدفي أن أحقق الميدالية الذهبية ولكن لا قدر الله إن لم يحدث ذلك فأسعى لحصد ميدالية أولمبية ثانية وهو ما سيكون إنجازا لنا".

وأخيرا بالحديث عن موقفه من عروض الأندية بعد أولمبياد طوكيو قال: "أنا مستمر في نادي الشمس وجددت تعاقدي لمدة 3 سنوات أخرى، أسامة أبو زيد رئيس النادي شخصية احترمها كثيرا وأعتز بها".

واختتم تصريحاته "أول تكريم بالنسبة لي كان من نادي الشمس عقب الأولمبياد مباشرة وإن شاء الله مستمر معهم حتى 2024".

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