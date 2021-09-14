رابطة الدوري الإنجليزي تكشف عدد المصابين بـ كورونا في فرق المسابقة

أفادت رابطة الدوري الإنجليزي بظهور 3 حالات مصابة بفيروس كورونا في فرق المسابقة.

وأوضحت الرابطة في بيان: "يمكن أن نؤكد أنه في الفترة ما بين 6 و12 سبتمبر، تم اختبار 3039 لاعبًا وموظفا للكشف عن فيروس كورونا، من بين هؤلاء، كانت هناك 3 حالات إيجابية جديدة".

ورفضت رابطة الدوري الإنجليزي الكشف عن أسماء المصابين أو أسماء الفرق التي تضمهم.

الدوري الإنجليزي وصل للجولة الرابعة من الموسم الجديد الذي أقيم بحضور جماهيري، بعد أكثر من عام على غياب الجماهير بسبب الجائحة.

ويتصدر ليفربول وتشيلسي ومانشستر يونايتد جدول المسابقة بعشر نقاط من 4 مباريات.

video:1