رابطة الدوري الإنجليزي تكشف عدد المصابين بـ كورونا في فرق المسابقة

الثلاثاء، 14 سبتمبر 2021 - 11:52

كتب : FilGoal

لوجو الدوري الإنجليزي

أفادت رابطة الدوري الإنجليزي بظهور 3 حالات مصابة بفيروس كورونا في فرق المسابقة.

وأوضحت الرابطة في بيان: "يمكن أن نؤكد أنه في الفترة ما بين 6 و12 سبتمبر، تم اختبار 3039 لاعبًا وموظفا للكشف عن فيروس كورونا، من بين هؤلاء، كانت هناك 3 حالات إيجابية جديدة".

أخبار متعلقة
شقيقه: بوجبا لم يقرر البقاء من عدمه مع يونايتد.. لكن لديه شعور جيد الآن في النادي إيفرتون يضرب بيرنلي بثلاثية في 6 دقائق مثيرة إجراء غير متوقع تجاه المشجع الذي احتضن فينيسيوس جونيور في المدرجات فينالدوم: لم أشعر أن ليفربول أراد بقائي

ورفضت رابطة الدوري الإنجليزي الكشف عن أسماء المصابين أو أسماء الفرق التي تضمهم.

الدوري الإنجليزي وصل للجولة الرابعة من الموسم الجديد الذي أقيم بحضور جماهيري، بعد أكثر من عام على غياب الجماهير بسبب الجائحة.

ويتصدر ليفربول وتشيلسي ومانشستر يونايتد جدول المسابقة بعشر نقاط من 4 مباريات.

الدوري الإنجليزي فيروس كورونا
نرشح لكم
أخر الأخبار
الصفقة الثالثة - الزمالك يضم حمدي النقاز 15 دقيقة | الدوري المصري
كاراجر: صلاح يستحق أن يكون أحد أعلى اللاعبين أجرا في الدوري الإنجليزي 26 دقيقة | الدوري الإنجليزي
اسكواش - انطلاق ربع نهائي بطولة مصر المفتوحة أمام الأهرامات 28 دقيقة | رياضات أخرى
قائمة برشلونة - عودة بيكيه وبيدري وظهور أول لـ دي يونج أمام بايرن ميونيخ 34 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
في الجول يكشف سبب تأخر وصول كيروش إلى مصر 42 دقيقة | منتخب مصر
توتي: من المبكر الحكم على موسم روما أو يوفنتوس.. ومورينيو رائع ومحفز للفريق 58 دقيقة | الدوري الإيطالي
أحمد الجندي: أعمل على تطوير أدائي في الفروسية والسلاح.. ومستمر مع الشمس ساعة | رياضات أخرى
رابطة الدوري الإنجليزي تكشف عدد المصابين بـ كورونا في فرق المسابقة ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كارلوس كيروش مديرا فنيا لمنتخب مصر 2 انتهت كرة يد – الزمالك (28) - (27) الأهلي.. هدف قاتل يتوج الفارس الأبيض بالسوبر الإفريقي 3 تصفيات المونديال – ليبيا تقلب مجموعة مصر رأسا على عقب.. وغينيا بيساو تفاجئ السودان 4 خبر في الجول – الأهلي يعير 5 لاعبين إلى فيوتشر
قد ينال إعجابك