شقيقه: بوجبا لم يقرر البقاء من عدمه مع يونايتد.. لكن لديه شعور جيد الآن في النادي

قال ماتياس شقيق بول بوجبا لاعب خط وسط مانشستر يونايتد إن الأخير لم يقرر بعد إن كان سيبقى أم لا رفقة الشياطين الحُمر عقب انتهاء تعاقده.

بول بوجبا النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

وينتهي تعاقد بوجبا مع يونايتد بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع لأي ناد مجانا بداية من شهر يناير المقبل.

وتحدث ماتياس لبرنامج "الشيرينجيتو" الإسباني قائلا: "لم يقرر بول بعد إن كان سيبقى في يونايتد أم لا".

وواصل "إنه قراره، لكن الآن لديه شعور جيد رفقة النادي".

وأتم لنرى ماذا سيحدث عندما يحين وقت اتخاذ القرار".

وكان أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد قال في وقت سابق إن إقناع بوجبا بالبقاء في النادي سيكون بالحصول على النتائج وإثبات قدرة الفريق بالفوز بالألقاب.

وارتبط اسم بوجبا بالرحيل إلى ريال مدريد وباريس سان جيرمان أو العودة ليوفنتوس خلال الانتقالات الصيفية الماضية.

لكن مانشستر يونايتد لم يكن لديه النية أبدا في رحيل اللاعب الفرنسي حسبما ذكرت التقارير الصحفية حتى لو سيخسره النادي مجانا.