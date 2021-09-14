فينالدوم: لم أشعر أن ليفربول أراد بقائي

لم يشعر جورجينيو فينالدوم لاعب خط وسط باريس سان جيرمان برغبة ليفربول في بقائه في صفوف الفريق عقب نهاية تعاقده.

جورجينيو فينالدوم النادي : باريس سان جيرمان ليفربول

وانضم فينالدوم إلى سان جيرمان قادما من ليفربول في الانتقالات الصيفية الماضية في صفقة انتقال حر.

وتحدث صاحب الـ302 عاما لصحيفة "ليكيب" الفرنسية قائلا: "قبل عدة أشهر أعربت عن رغبتي في القاء مع ليفربول".

واستدرك "لكن بدون الدخول في تفاصيل، لم أشعر أن ليفربول أراد بقائي".

وأتم "في تلك الحالات يجب علينا أن نسير للأمام".

وكان اللاعب الهولندي انضم إلى ليفربول قادما من نيوكاسل مقابل 27 مليون و500 ألف يورو في عام 2016.

وخاض فينالدوم مع ليفربول 237 مباراة سجل خلالهم 22 هدفا وصنع 16 آخرين.

وتوج فينالدوم مع ليفربول بقب الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.