الأندية المجتمعة لإقامة انتخابات مبكرة لاتحاد الكرة لـ في الجول: قرار تأخر كثيرا

اجتمع اليوم الإثنين 51 ناديا في أحد الفاندق من أجل المطالبة بعقد جمعية عمومية غير عادية لاتحاد الكرة خلال أسبوعين بالإضافة للمطالبة بإقامة انتخابات مبكرة.

ماذا حدث خلال ذلك الاجتماع وما هي مطالب تلك الأندية؟ بعض ممن حضروا الاجتماع يكشف التفاصيل لـFilGoal.com.

تحدث علي سليم رئيس نادي بني سويف لـFilGoal.com قائلا: "حضر اليوم العديد من الرؤساء للاجتماع وتم الاتفاق على اختيار أربعة من بيننا للسفر للاتحاد الدولي لكرة القدم لإيضاح كافة الأمور المتعلقة بالأندية".

وواصل "كما تم الاتفاق على المطالبة بعقد جمعية عمومية لتعديل بعض البنود لإقامة انتخابات مبكرة لاتحاد الكرة، وكان لا بد من ذلك الأمر حتى لا يصبح الاتحاد تحت الوصاية لفترة طويلة".

فيما تحدث إيهاب عبد الله رئيس نادي دمنهور لـFilGoal.com قائلا: "تم الاتفاق على تعديل اللائحة الخاصة باتحاد الكرة وإقامة انتخابات مبكرة مع تفويض لجنة للسفر إلى فيفا".

وأردف "من خلال ظهور عناصر منتخبة سنستطيع المطالبة بحقوقنا من توزيع حقوق الأندية بمبدأ العدالة وكل ناد يعلم وقتها ما له وما عليه".

وأتم "تم الاتفاق كذلك على إنشاء رابطة خاصة للأندية وبعد أسبوعين ستقام جمعية عمومية وستكون هناك دراسة لمواعيد الانتخابات المقبلة والتي ربما ستكون في شهر نوفمبر".

ويؤمن أشرف سعد رئيس نادي أن خطوة الاجتماع تأخرت كثيرا وقال لـFilGoal.com: "خطوة تأخرت كثيرا وكان لا بد منها".

وواصل "الأندية المجتمعة قررت سحب الثقة من اللجنة الثلاثية مع عقد جمعية عمومية خلال 15 يوما لمناقشة اللائحة لعقد انتخابات مبكرة".

وقال محمد الحليبي رئيس نادي الصيد لـFilGoal.com: "أهم شيء هو مصلحة كرة القدم المصرية وعندما يكون هناك نظام جيد ستكون هناك نتيجة إيجابية للبطولات المحلية والمنتخبات، الانتخابات ستكون فرصة للجميع".