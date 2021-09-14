إيفرتون يضرب بيرنلي بثلاثية في 6 دقائق مثيرة

فاز إيفرتون على بيرنلي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب جوديسون بارك ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم بين مي لبيرنلي في الدقيقة الـ 53 برأسية بعد عرضية من جوان جودموندسون.

وفي الدقيقة الـ 60 تعادل مايكل كين لإيفرتون برأسية أخرى بعد عرضية من أندروس تاوسند.

وبعد خمس دقائق عاد تاونسند لتسجيل الهدف الثاني بنفسه بتسديدة رائعة من خارج منقطة الجزاء.

وبعد دقيقة واحدة أنهى ديميراي جراي ثلاثية إيفرتون بالهدف الثالث مستغلا تمريرة المتألق تاوسند لينفرد المرمى ويضع الكرة في الشباك.

بتك النتيجة ارتفع رصيد إيفرتون للنقطة العاشرى في المركز الرابع بفارق الأهداف عن المتصدر مانشستر يونايتد صاحب نفس الرصيد من النقاط.

بينما توقف رصيد بيرنلي عند نقطة واحدة في المركز الـ 18.

وسيخرج إيفرتون خارج ملعبه لمواجهة أستون فيلا في الجولة المقبلة خارج يوم السبت 18 سبتمبر المقبل.

بينما سيستضيف بيرنلي فريق أرسنال في المباراة المقبلة على ملعبه في نفس اليوم.