فاتح تريم لـ مصطفى محمد: لا أحد يريدك بهذا الأداء.. إذا لم تعد لمستواك ستعود لـ الزمالك

الإثنين، 13 سبتمبر 2021 - 18:59

كتب : FilGoal

مصطفى محمد يحتفل بهدفه في إيرزوروم سبور

حذر فاتح تريم المدير الفني لـ جالاتا سراي التركي مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر من تراجع مستواه في الفترة الماضية.

ونقل موقع " mynet" التركي تصريحات فاتح تريم الذي وجه خلالها رسالة تحذيرية إلى 5 لاعبين من فريقه من بينهم مصطفى محمد الذي تحدث عنه بشكل منفصل. وذلك بعد تعادل فريقه مع طرابزون سبور بهدفين لكل فريق، بعد التقدم 2-صفر في النتيجة.

وذكر الموقع أن الأسماء التي حذرها فاتح تريم بسبب تراجع مستواها هي تايلان أنتاليالي ودي أندري يدلين وريال بابل ومباي دياني، والمهاجم المصري مصطفى محمد. (اقرأ التصريحات من مصدرها من هنا)

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وقال فاتح تريم: "مصطفى محمد لا يعتبر نفسه في تشكيل الفريق في الموسم المقبل، وبذلك فريقه الجديد سيكون الزمالك الذي جاء منه على سبيل الإعارة".

وأضاف "إذا كنت تريد اللعب في فرنسا أو الدوري الإنجليزي، فعليك أن تفعل ما أقوله لك وإلا فإن الفريق الذي ستنتقل له من هنا سيكون الزمالك".

وأتم تصريحاته "لا أحد يريدك بهذا الأداء، إذا لم تتعافى فستلعب مع الزمالك في الموسم المقبل".

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وكان مصطفى محمد قريبا من الانتقال إلى بوردو الفرنسي خلال فترة الانتقالات الماضية، ولكن ناديه التركي لم يتوصل مع الزمالك لاتفاق نهائي بشأن تفعيل بند شراء المهاجم المصري.

مصطفى محمد انضم لصفوف جالاتا سراي في يناير الماضي، ولعب معه الموسم الماضي 25 مباراة سجل خلالها 9 أهداف.

وفي الموسم الحالي لعب مصطفى محمد مع جالاتا سراي 9 مباريات ولم يفتتح أهدافه حتى الآن.

وتنتهي إعارة مصطفى محمد مع جالاتا سراي بنهاية الموسم الجاري، ويحق للنادي التركي تفعيل بند الشراء في تعاقده مع الزمالك، ولكن بشرط سداد مبلغ 4 ملايين يورو إلى القلعة البيضاء.

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