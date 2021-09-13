رئيس لا ليجا: ريال مدريد لديه من المال ليشتري هالاند ومبابي معا

شدد خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا" على قدرة ريال مدريد المالية لشراء إيرلنج هالاند وكيليان مبابي معا في الموسم المقبل.

وقال تيباس في تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية: "ريال مدريد باع لاعبين مقابل 200 مليون يورو، لديهم ما يكفي في صندوقهم لشراء مبابي وهالاند معا".

واستمر "لم يخسر ريال مدريد أموالا، ولكن الغير مفهوم هو أن تخسر 400 و500 مليون يورو من الرواتب، وفوق ذلك ترفض عرضا مثل عرض مبابي، لقد فشلوا في قواعد الرقابة في فرنسا، ويأذون السوق الأوروبية".

وتابع "نظام الاتحاد الأوروبي خاطئ، نحن نسير في الاتجاه المعاكس عن كيفما يجب أن تسير الأمور، عليك أن تجلب المستثمرين ولكن ليس بمساهمات غير محدودة وخسائر مستمرة".

وشدد "إنهم يفضلون الفوز بدوري أبطال أوروبا، ولكنهم خسروا مليار في المقابل، إنه أمر خطير".

وفقا للتقارير فإن باريس سان جيرمان قد رفض عرضا من ريال مدريد خلال الصيف الماضي من أجل التعاقد كيليان مبابي مقابل 200 مليون يورو.

وتطرق تيباس للحديث عن برشلونة قائلا: "الشيء الأهم ليس هو الديون، ولكن قدرتك على دفعها".

وأضفا "أدخل مليار يورو وستكون النسبة هي واحد مقابل واحد، أفضل من 70% من فرق أوروبا، أفضل من باريس سان جيرمان وفرق الدوري الإنجليزي".

وأتم "اعتقد أن قواعد التحكم الاقتصادي تفيد استدامة برشلونة بقسوتها، لقد تأثرت قدرة دخل النادي بسبب الكوفيد، لكن برشلونة ليست سيئة، هناك الكثير ممن هم أسوأ".

واضطر برشلونة لتخفيض أجور العديد من اللاعبين، ولم يتمكن النادي من تمديد تعاقد ليونيل ميسي الذي رحل وانضم لباريس سان جيرمان، كما اضطر النادي لبيع كل من أنتوان جريزمان وإيمرسون رويال من أجل إيجاد حلول لإنعاش اقتصاد النادي.