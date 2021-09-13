إنبي يقرر عدم الاستغناء عن أي لاعب آخر من الفريق

قرر نادي إنبي عدم الاستغناء عن أي لاعب من صفوف الفريق البترولي خلال الفترة المتبقية من الانتقالات الصيفية الجارية وقبل انطلاق الموسم الجديد.

وصرح مصطفى الأمير رئيس نادي إنبي بأن مجلس إدارة النادي قرر في جلسته صباح اليوم الإثنين، عدم الاستغناء عن أي من لاعبيه لصالح أنديه اخري باستثناء من وافق الجهاز الفني للفريق على رحيلهم.

وأضاف "وذلك حرصا على استمرارية مسيرة الفريق الناجحة خلال الموسمين الماضيين وحرصا على استقراره بعد أن عانى الفريق كثيرا خلال بعض المواسم الماضي".

وواصل "حيث تعرض مستوى الفريق للهبوط بسبب البيع المكثف للاعبين والتفريط فيهم، ولأنه من المتوقع أن يشهد الموسم المقبل تنافس أقوى بين كافة الأندية".

وأتم "وقد دأب بعض الوكلاء والوسطاء خلال الآونة الأخيرة نحو إغراء اللاعبين بعروض مالية كبيرة من أندية أخرى خاصة تجاه المواهب الشابة الصاعدة رغم امتداد عقودهم والتجديد لهم ودون أدنى مراعاة لقواعد الانتقال خاصة الاحتياج الفني للفريق لجهودهم ودون النظر سوى لمصلحة جانب واحد فقط والنادي يناشد الجميع بضرورة مراعاة هذا".